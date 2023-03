¿Cuántos hijos tiene Scaloni y quiénes son?

El entrenador de la selección argentina vive con su familia en Mallorca. Te contamos como está conformada y cómo se conoció con su esposa.

El momento de Lionel Scaloni con la Selección argentina no podría ser mejor. Tras ganar el mundial de Qatar 2022, fue elegido mejor entrenador en los premios The Best y recientemente se confirmó su renovación de contrato con la selección albiceleste. Es lógico entonces que su perfil haya aumentado su nivel de exposición en el último tiempo. Por eso, si no conocías como está conformada su familia, en este artículo te lo contamos.

¿Cuántos hijos tiene Lionel Scaloni?

Lionel Scaloni y su esposa, Elisa Montero, tienen dos hijos. En 2012 tuvieron a su primogénito, Ian Scaloni. Cuatro años después, en 2016, nació su hermano, Noah. En raras ocasiones se les ha visto juntos publicamente, debido al bajo perfil sobre su privada que mantiene el técnico argentino, pero después de la victoria de la selección sobre Países Bajos en los penales, Scaloni invitó a su hijo mayor a unirse a él en el campo de juego. Allí, compartieron un abrazo conmovedor que fue capturado por las cámaras.

Según Scaloni, sus dos hijos han sido apasionados por el fútbol desde muy jóvenes y son fanáticos de River Plate. De hecho, tanto Ian como Noah asistieron a la final de la Copa Libertadores de 2018 en el estadio Santiago Bernabéu entre Boca y River.

¿Quién es la esposa de Lionel Scaloni?

La pareja de Lionel Scaloni se llama Elisa Montero. Se conocieron en el 2008, cuando Scaloni fue cedido a préstamo por Lazio al club Mallorca, en España. A pesar de que Scaloni solo jugó un poco más de 30 partidos con el equipo, fue en Mallorca donde conoció a su futura esposa.

Durante una entrevista, Scaloni recordó cómo conoció a la exjugadora de vóley, bromeando sobre cómo tardó tres meses en encontrar su número de teléfono. Cuando el conductor le preguntó si fue amor a primera vista, el entrenador lo confirmó y contó la odisea que tuvo que pasar para encontrar a Elisa después de su primer encuentro en un bar de la isla española. En ese momento, fue recorriendo todos los clubes en Mallorca donde se jugaba vóley hasta poder encontrarla. Scaloni finalmente encontró el número de teléfono de Elisa y la pareja empezó a salir, pero pronto tuvo que mudarse a Roma por motivos laborales. Enamorado, Scaloni le pidió a Elisa que se mudara con él y ella aceptó. Su hijo mayor nació en Roma, mientras que su hijo menor es de Palma. Se casaron en 2018.

En la entrevista, Scaloni dijo que no cree que Elisa tenga problemas en mudarse a Argentina, pero por ahora les es más conveniente vivir en Europa debido a la cantidad de jugadores de la selección que juegan fuera del país. La pareja lleva 13 años juntos.