Inter vs Pisa por la Serie A: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Inter de Lautaro Martinez recibirá al Pisa con la intención de consolidar su liderazgo en la Serie A. El Nerazzurri llega al partido con seis puntos de ventaja sobre el Milan y el Napoli, y buscará sumar tres unidades más ante un equipo recién ascendido que lucha por alejarse de la zona de descenso y adaptarse a la máxima categoría del fútbol italiano.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Inter Milan y Pisa, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter Milan y Pisa?

El Inter Milan recibirá al Pisa el viernes 23 de enero a las 16.45 horas de Argentina en el estadio Giuseppe Meazza por la fecha 22 de la Serie A 2025/26. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN 2 y Disney+ para Argentina.

El conjunto dirigido por Cristian Chivu se encuentra en un momento brillante de la temporada. El Inter lidera cómodamente la Serie A con 49 puntos, seis unidades por delante del Milan y el Napoli, consolidándose como el campeón de invierno. En enero, el equipo viene de vencer 1-0 a Lecce el 14 de enero con gol de Pio Esposito, además de haber enfrentado al Napoli en un gran partido el 11 de enero y superado a Udinese el 17 de enero. Sin embargo, viene de una derrota importante ante el Arsenal por la Champions League por 3 a 1 en condición de local.

Chivu, quien asumió el cargo en junio de 2025 tras la salida de Simone Inzaghi, cuenta con un plantel reforzado que incluye las llegadas del defensor Akanji desde el Manchester City, los mediocampistas Sučić y Luis Henrique desde Dinamo Zagreb y Olympique Marsella respectivamente, y el delantero Bonny desde Parma. Además, regresó el atacante Esposito tras su préstamo en Spezia. El técnico rumano es asistido por Aleksandar Kolarov y Angelo Palombo.

Sin embargo, el Inter llegará al partido con algunas bajas importantes. Calhanoglu sufre una lesión muscular en el sóleo izquierdo y se espera su regreso para finales de enero. Dumfries tiene un problema en el tobillo y no volverá hasta principios de marzo, mientras que Di Gennaro se recupera de una fractura en el escafoides de la muñeca derecha con retorno previsto para fin de mes. Palacios también tiene problemas físicos y estará ausente ante Pisa.

Del otro lado, Pisa llega a este compromiso después de 35 años de ausencia en la Serie A. El equipo toscano logró el ascenso bajo la conducción de Filippo Inzaghi en la temporada 2024/25, pero el técnico decidió no continuar y se marchó al Palermo. En su lugar, el 26 de junio de 2025, Pisa anunció la contratación de Alberto Gilardino con un contrato por dos años para afrontar el desafío de la máxima categoría.

Los Nerazzurri de Pisa vienen de igualar 1-1 con Atalanta el 17 de enero, con gol de Durosinmi en su debut como suplente. El equipo dirigido por Gilardino tiene un balance de 8 victorias, 12 empates y 8 derrotas en lo que va de la temporada, habiendo anotado 24 goles. El Pisa se reforzó con cinco fichajes, incluyendo al joven mediocampista Isak Vural y al defensor Mateus Lusuardi desde Frosinone, pagando cinco millones de euros en total.

La enfermería también afecta al conjunto visitante. Stengs fue operado por desprendimiento completo del tendón aductor izquierdo y volverá a finales de enero. Lusuardi tiene una lesión de ligamento colateral medial de alto grado con regreso previsto para principios de febrero. Cuadrado arrastra una distensión del bíceps femoral izquierdo de bajo grado, mientras que Albiol tiene un problema muscular con retorno estimado para finales de febrero. Vural sufre molestias en la rodilla y Denoon tiene problemas físicos, ambos fuera del partido ante Inter.

Formaciones probables de Inter Milan y Pisa

Cristian Chivu definiría su formación con un 3-5-2 que priorizará el control del mediocampo. Barella podría jugar como organizador, con Zielinski inicialmente en el banco y una oportunidad desde el primer minuto para Frattesi. Mkhitaryan volverá al mediocampo, mientras que en defensa regresa Bisseck, y Carlos Augusto daría descanso a Bastoni o Dimarco. En el arco, la titularidad sería para Sommer, con una línea de tres defensores conformada por Pavard, Acerbi y Bisseck o Bastoni.

Por su parte, Alberto Gilardino mantendría su esquema habitual de 3-4-2-1 que le ha dado equilibrio al equipo durante la temporada. Semper sería el arquero titular, con una defensa de tres conformada por Caracciolo, Coppola y Canestrelli. En el mediocampo, Angori y Touré ocuparían los carriles, mientras que Marin y Piccinini serían los volantes centrales. Adelante, Tramoni y Moreo alimentarían al delantero Lind como referencia de área.

Inter Milan: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni o Yann Bisseck; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi, Federico Dimarco o Carlos Augusto; Lautaro Martínez, Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.

Pisa: Nicholas Semper; Antonio Caracciolo, Pietro Coppola, Giovanni Canestrelli; Samuele Angori, Marius Marin, Alessandro Piccinini, Idrissa Touré; Mattéo Tramoni, Nicholas Bonfanti; Alexander Lind. DT: Alberto Gilardino.

Inter Milan vs Pisa: Ficha técnica