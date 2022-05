Argentina vs. Italia: Scaloni presentó la lista definitiva para la Finalissima

Lionel Scaloni presentó la lista definitiva para lo que será el duelo ante Italia por la Finalissima el próximo 1 de junio en Wembley.

Lionel Scaloni presentó la lista definitiva de jugadores para lo que será la Finalissima ante Italia del próximo 1 de junio en Wembley. La Selección Argentina buscará un nuevo título ante la "Azzurri" en un duelo fundamental pensando en lo que será el Mundial de Qatar 2022. De los 35 futbolistas de la primera nómina quedaron 29 confirmados y entre ellos no está un hombre fundamental para el DT que actualmente se recupera de una lesión.

Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Emiliano Buendía (Aston Villa), Lucas Ocampos (Sevilla), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Nicolás Domínguez (Bologna) y Leandro Paredes (PSG), son los seis que no integran el listado y sin dudas el último es la baja más sensible. El exvolante de Boca Juniors se operó el pasado mes de abril y, si bien entrena nuevamente en el elenco francés, todavía no está al 100%. Por este motivo, el técnico de la "Scaloneta" lo preservó de cara al futuro.

Los que sí quedaron entre los convocados son Marcos Senesi, a quien el DT llamó para integrar la "Albiceleste" al igual que lo hizo Roberto Mancini, el entrenador de Italia. Sin embargo, el exdefensor de San Lorenzo de Almagro se decidió y vestirá los colores del conjunto nacional. Paulo Dybala, quien recientemente se despidió de la Juventus, también está confirmado para ser parte del histórico enfrentamiento.

Cabe destacar, que la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni realizará una mini pretemporada en Bilbao, España, más precisamente en el campo de entrenamiento del Athletic. Entre el 24 y el 31 de mayo, los futbolistas concentrarán en la mencionada ciudad hasta el último día para luego partir a tierras británicas. Por pedido expreso del estratega cambiaron de sede, ya que originariamente se iban a preparar en Watford, Inglaterra.

Los convocados por Lionel Scaloni

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra); Juan Musso (Atalanta, Italia), Gerónimo Rulli (Villarreal, España) y Franco Armani (River Plate).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Nahuel Molina (Udinese, Italia), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra), Germán Pezzella (Betis, España), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lisandro Martínez (Ajax, Países Bajos), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Tagliafico (Ajax, Países Bajos) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Guido Rodríguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton, Inglaterra), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, España), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania) y Giovani Lo Celso (Villarreal).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Alejandro Gómez (Sevilla), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Di María (PSG), , Ángel Correa (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Joaquín Correa (Inter, Italia), Julián Álvarez (River Plate), y Lautaro Martínez (Inter, Italia).