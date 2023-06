Argentina vs Indonesia: horario, cómo ver y posibles titulares

El conjunto argentino enfrenta a Indonesia en el segundo partido de la gira por Asia.

El seleccionado argentino, sin Lionel Messi y con varios cambios en el equipo, enfrenta a Indonesia en el cierre de la gira por Asia. Los campeones del mundo tampoco tendrán a Di María ni a Nicolás Otamendi, quienes dejaron la concentración para seguir con sus equipos y pensando en el futuro.

Tras el triunfo ante Australia por 2-0, el entrenador Lionel Scaloni permitió que los jugadores se vayan del equipo. Vale decir que, entre otras cosas, Lionel Messi ya empezó sus vacaciones. Por otro lado, se espera que Scaloni haga varios cambios y que, además, Alejandro Garnacho tenga más minutos en el equipo titular junto a Giovani Lo Celso y Julián Álvarez.

En este sentido, también vale decir que la próxima vez que se junten será para las eliminatorias ante Ecuador en el estadio Monumental, y luego ante Bolivia en la altura de La Paz. El cuerpo técnico pretende llevar a Alejandro Garnacho de a poco y por eso seguiría en el banco de suplentes a la espera de sumar más minutos.

Indonesia también disputará el segundo partido de la fecha FIFA ya que viene de empatar sin goles ante Palestina con mayoría de suplentes. El equipo dirigido por el coreano Shin Tae-yong tomará este partido como una gran medida para la Copa de Asia que se jugará en enero en Qatar. Bajo este punto, se espera que la Selección Argentina juegue: Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Germán Pezzella o Facundo Medina y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Nicolás González, Julián Álvarez y Lucas Ocampos

Horario y cómo ver on line

El encuentro entre Argentina e Indonesia se jugará desde las 9:30 de la mañana y se llevará adelante en el país asiático. Contará con la televisación de TyC Sports y de la Tv Pública desde las 9: AM.

Messi y su reflexión tras ser campeón del mundo: "Aprendí que no sólo se trata de ganar"

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, es el protagonista de "Alta en el Cielo", un nuevo corto documental que lanzó hoy la marca que viste a la AFA, a seis meses del título obtenido en Qatar 2022.

"Aprendí que no sólo se trata de ganar y que el camino recorrido también te deja muchas enseñanzas de vida. El querer lograrlo e intentarlo, se puede dar o no, pero no debemos renunciar nunca a los sueños", aseguró Messi durante una de las entrevistas de "Alta en el Cielo".