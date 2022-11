Argentina vs. Emiratos Árabes: horario, tv y cómo verlo online

La Selección Argentina enfrentará a Emiratos Árabes en un duelo preparatorio para lo que será el comienzo del Mundial de Qatar 2022 del próximo 20 de noviembre. Todo lo que tenés que saber del partido.

La Selección Argentina visitará a Emiratos Árabes este miércoles 16 de noviembre a las 12:30 (hora argentina) en el marco de un amistoso internacional previo al comienzo del Mundial de Qatar 2022 que se disputará en el Mohamed Bin Zayed Stadium. La "Albiceleste", con Lionel Messi a la cabeza, se prepara para lo que será el debut en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita seis días después y este duelo será fundamental para afinar algunos detalles. Principalmente, el entrenador tendrá la oportunidad de probar a varios futbolistas de los citados y cuidar a los que llegaron con lo justo.

Los locales, dirigidos por el argentino Rodolfo Arruabarrena, no clasificaron a la Copa del Mundo, pero no quedaron lejos dentro de las Eliminatorias asiáticas. De hecho, quedaron terceros en el Grupo A y accedieron a un partido contra Australia para definir al rival de Perú en el Repechaje. En su caso, perdieron 2 a 1 y la posibilidad de llegar a la cita mundialista quedó trunca. Para colmo, acumulan tres caídas al hilo y tendrán un contrincante más que difícil enfrente.

Lionel Scaloni todavía no confirmó quiénes serán los 11 que saltarán al campo de juego para afrontar este compromiso. Messi se perfila para ser titular y las dudas pasan por las presencias de Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Cristian "Cuti" Romero, quienes todavía no están al 100% en cuanto a las condiciones físicas. La decisión final estará en manos del estratega campeón de América, que trabajó con distintas alternativas pensando en el cotejo y, probablemente, optará por utilizar a algunos habituales suplentes.

Por su parte, el "Vasco" Arruabarrena opinó en la previa del partido y soltó: "Quiero que al final del partido todos los jugadores argentinos terminen bien, pero durante el juego pretendo que mis jugadores hagan el mejor papel posible. Ya mis hijos me amenazaron con que no le pase nada a Messi. Pero ya lo sé, porque si le ocurre algo en ese encuentro no puedo volver a Argentina".

Posibles formaciones de Argentina y Emiratos Árabes

Selección Argentina: Franco Armani o Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nahuel Molina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Emiratos Árabes: Khalid Eisa; Abdul Salam Mohammed, Khalifa Al Hammadi, Khaled Al Hashemi, Shaheen Abdul Rahman; Ali Salmeen, Abdullah Hamad; Harib Abdullah, Adbullah Ramadan, Caio Canedo; Ali Mabkhout. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Cuándo juega Argentina vs. Emiratos Árabes Unidos: hora, TV en vivo y cómo verlo online

La Selección Argentina chocará con el equipo de Arruabarrena el miércoles 16 de noviembre de 2022 a las 12.30 horas de Argentina en el Estadio Mohamed bin Zayed de Abu Dhabi. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TV Pública (aire) y TyC Sports (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play, además de otras alternativas como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.