Argentina vs Brasil por el título del Sudamericano Sub 20: horario, cómo ver EN VIVO y formaciones Argentina enfrenta a Brasil con la posibilidad de consagrarse campeón del Sudamericano Sub 20 si consigue la victoria.

13 de febrero, 2025 | 20.39 Argentina vs Brasil por el título del Sudamericano Sub 20 La Selección Argentina Sub 20 tiene la gran chance de coronarse campeón del Sudamericano cuando enfrente a Brasil en Caracas. El equipo dirigido por Diego Placente, que ya goleó 6-0 a la Verdeamarela en fase de grupos, buscará repetir la hazaña para asegurar el título a falta de una fecha, en un partido que podría darle la sexta corona en la historia del certamen. Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina y Brasil, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo. ¿Cuándo juegan Argentina y Brasil? Argentina y Brasil se enfrentarán el jueves 13 de febrero a las 22:00 (hora argentina) en el Estadio Olímpico Nacional de Caracas, Venezuela, por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20. El partido será transmitido por DSports y podrá verse vía streaming a través de DGO+. La Selección Argentina llega como líder del hexagonal final y con la posibilidad de asegurar matemáticamente el título con una victoria. El equipo de Placente suma 9 puntos y le saca tres de ventaja a su rival de turno, por lo que un triunfo ante Brasil lo coronará campeón a falta de una fecha para el cierre del torneo. El conjunto albiceleste ya aseguró su boleto al Mundial de Chile 2025, objetivo principal del certamen. La clasificación llegó tras la victoria por 1-0 ante Colombia en la fecha anterior, completando así una fase final perfecta hasta el momento.

La campaña del equipo argentino en el hexagonal ha sido inmejorable: comenzó con un triunfo por 2-1 ante Chile con goles de Agustín Ruberto, quien lamentablemente tuvo que dejar el torneo tras la rotura de ligamentos en su rodilla derecha, e Ian Subiabre, siguió con una victoria 4-3 frente a Uruguay con tantos de Claudio Echeverri y Maher Carrizo, y selló su pasaje mundialista con el mencionado triunfo ante los cafeteros. MÁS INFO Selección Argentina Sorpresa por lo que dijo Di María sobre Garnacho: "No podés" Brasil, por su parte, también tiene asegurado su lugar en el Mundial y marcha segundo en la tabla con 6 puntos. La Verdeamarela buscará la revancha de aquella dura derrota por 6-0 en fase de grupos, resultado que significó uno de los triunfos más resonantes de la historia para Argentina en esta categoría. El partido tiene un condimento especial en el plano histórico: Brasil es el máximo ganador del torneo con 12 títulos, mientras que Argentina busca su sexta corona para acercarse a Uruguay, que tiene 8 conquistas en su haber. Formaciones probables de Argentina y Brasil Argentina: Jeremías Martinet; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Claudio Echeverri, Ian Subiabre y Santiago Hidalgo. DT: Diego Placente.

Brasil: Felipe Longo; Paulinho, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo e Bidon; Rayan, Pedrinho e Gustavo Prado; Wesley. DT: Ramon Menezes. Argentina vs Brasil: Ficha técnica Torneo: Sudamericano Sub 20 2025 - Hexagonal Final

Fecha: Jueves 13 de febrero

Horario: 22:00 (hora argentina)

Estadio: Estadio Olímpico Nacional (Caracas, Venezuela)

Transmisión: DSports (Argentina)

