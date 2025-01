Argentina enfrenta a Bolivia en la tercera fecha del Sudamericano Sub 20 Argentina enfrenta a Bolivia en la tercera fecha del Sudamericano Sub 20 de Venezuela. Horario y formaciones de Argentina vs. Bolivia por la tercera fecha del Sudamericano Sub 20.

28 de enero, 2025 | 18.20 La Selección Argentina Sub 20 se medirá mañana ante Bolivia, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Sudamericano que se juega en Venezuela y que otorga cuatro plazas para el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile. El encuentro, que se podrá ver a través de DSports, será este martes a partir de las 18 en el Estadio Misael Delgado de la ciudad de Valencia, con capacidad para 10.400 espectadores. El árbitro será el venezolano Yender Herrera. La Argentina, que es dirigida por Diego Placente, llega a este partido primera en el Grupo B con cuatro puntos luego de la histórica goleada por 6-0 ante Brasil en el debut y tras el empate de este domingo frente a Colombia. Esta situación deja a la 'Albiceleste' muy cerca de la clasificación al hexagonal final, donde se enfrentarán los tres mejores de cada grupo para definir a las cuatro selecciones que representarán al fútbol sudamericano en el Mundial, además de Chile que lo hará por ser el país organizador. La Selección Sub 20 quiere clasificar nuevamente al Mundial para recuperar el protagonismo que perdió en las últimas décadas, en una categoría donde es la máxima ganadora de la historia con seis conquistas (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007). Bolivia, por su parte, se juega su última carta ante la Selección argentina, ya que cayó 2-1 en las dos primeras fechas ante Ecuador y Brasil, respectivamente, con el objetivo de hacer historia y clasificar por primera vez a un Mundial Sub 20. El otro encuentro de la tercera fecha del Grupo B también será el martes, entre Colombia y Ecuador, y comenzará a las 20:30. La 'Albiceleste' viene de una histórica goleada por 6 a 0 ante Brasil en el debut; este martes, frente a Bolivia, buscará encaminar la clasificación al hexagonal final. Las formaciones de Argentina y Bolivia para la tercera fecha del Sudamericano Sub 20 Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Juan Manuel Villalba, Teo Rodríguez Pagano; Mariano Gerez, Ignacio Perruzzi; Maher Carrizo, Alexander Woiski, Ian Subiabre; y Agustín Ruberto. DT: Diego Placente.

Bolivia: Fabián Pereira; Lucas Macazaga, Marcelo Torrez, Diego Arroyo, Guilmar Centella Bazán; Leonardo Montenegro, Santiago Cuiza; Oscar López Raslan, Mark Rodríguez, Moisés Paniagua y Jairo Rojas. DT: Óscar Villegas. MÁS INFO Selección Argentina Sub 20 Argentina vs Bolivia por el Sudamericano Sub 20: hora, formaciones y TV Argentina vs Bolivia: Ficha técnica Torneo: Sudamericano Sub 20 2024

Fecha: Martes 23 de enero

Horario: 18:00 (hora argentina)

Estadio: Polideportivo Misael Delgado (Valencia, Venezuela)

Árbitro: Yender Herrera (Venezuela)

Transmisión: DSports

Streaming: DGO+ El plantel argentino para el Sudamericano sub 20 de Venezuela Arqueros: Jeremías Martinet (River Plate)

Santino Barbi (Talleres de Córdoba)

Agustín Chávez (Unión de Santa Fe) Defensores: Dylan Gorosito (Boca Juniors)

Agustín Obregón (River Plate)

Juan Giménez (Rosario Central)

Thiago Silvero (Vélez Sarsfield)

Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)

Juan Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata)

Julio Soler (Lanús)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo) Mediocampistas: Mariano Gerez (Lanús)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Ignacio Perruzzi (San Lorenzo)

Valentino Acuña (Newell's Old Boys)

Claudio Echeverri (Manchester City, Inglaterra)

Franco Mastantuono (River Plate) Delanteros: Agustín Ruberto (River Plate)

Alexander Woiski (Mallorca, España)

Santiago Hidalgo (Independiente)

Santino Andino (Godoy Cruz)

Ian Subiabre (River Plate)

