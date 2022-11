Argentina vs. México en el Mundial: horario, tv y cómo verlo online

La Selección Argentina enfrenta a México este sábado 26 de noviembre a las 16:00 en un duelo clave en el Mundial de Qatar 2022. Todo lo que tenés que saber.

La Selección Argentina enfrenta a México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 en un duelo trascendental para acomodarse de cara al último encuentro de la zona. Este duelo se convirtió en una final para la "Albiceleste", teniendo en cuenta que necesita los tres puntos si o si y no puede perder ante los "Aztecas". El resultado del primer cotejo, en el que Arabia Saudita le ganó al conjunto nacional, sin dudas lo complicó y no la tendrá nada fácil de acá en adelante.

El italiano Daniele Orsato es el encargado del partido, con asistencia de sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Giallatini y del rumano Istvan Kovacs como cuarto árbitro. Por otro lado, el VAR está a cargo del italiano, Massimiliano Irrati, quien trabaja con Paolo Valeri (AVAR), el español Roberto Díaz (fuera de juego) y el francés Jerome Brisard (soporte). La televisación está a cargo de la TV Pública, de TyC Sports y de DirecTV.

Ni el más osado del ambiente del fútbol esperaba que la Argentina, vigente campeón de América, llegara a su segundo partido en una situación de urgencia, tras permanecer tres años y cuatro meses invicto (36 partidos).

La dulce racha de la Scaloneta se terminó en el momento menos oportuno y ante el rival más inesperado: el duro y entusiasta seleccionado de Arabia Saudita, que dio vuelta el partido en el segundo tiempo con una entrega conmovedora, motivado por el aliento de miles de fanáticos árabes.

Con esa presión asumirá el encuentro ante México, que en su estreno empató sin goles frente a Polonia, gracias a su arquero Guillermo "Memo" Ochoa, que le tapó un penal a Robert Lewandowski.

En la previa del encuentro, los hinchas argentinos realizarán un banderazo en el tradicional mercado de la ciudad Souq Waqif y luego partirán en caravana hacia Lusail.

¿Cuándo juega Argentina frente a México en el Mundial de Qatar 2022?

El encuentro entre Argentina y México es el 26 de noviembre a las 16 horas y se jugará en el Estadio Lusail que tiene capacidad para 80 mil personas.

Argentina vs México: que canal transmite, cómo verlo gratis.

El partido de la Selección será transmitido por TyC Sports, la Tv Pública y DirecTv. De manera online, gratis, se podrá ver a través de la plataforma Cont.Ar, además de Telecentro Play y TyC Play, entre otros.

Formaciones de la Selección Argentina y de México

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.DT: Lionel Scaloni.

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Héctor Herrera y Edson Álvarez; Hirving Lozano, Luis Chávez o Andrés Guardado y Alexis Vega; Rogelio Funes Mori. DT: Gerardo Martino.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia), asistido por sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Giallatini. VAR: Massimiliano Irrati (Italia).

Estadio: Lusail.