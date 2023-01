Alejandro Garnacho desafió al United y su futuro es una incógnita

El argentino no habría aceptado la renovación del contrato y en Manchester temen que se marche con el pase en su poder.

El argentino Alejandro Garnacho habría rechazado una oferta de renovación del Manchester United y su futuro en el clun inglés es una incógnita cuando aún le queda un año y medio de contrato. Los dirigentes de los "Red Devils" temen a que el jugador se marche con el pase en su poder a otro grande de Europa como el real Madrid y Juventus, que están tras sus pasos.

Según medios de Inglaterra, que mostraron en su portada la noticia, el delantero de 18 años no aceptó la renovación del vínculo que finaliza en junio de 2024 con una sustancial mejora en el sueldo. Si bien el equipo dirigido por el neerlandés tiene tiempo para seguir negociando con el jugador nacido en España, los rumores de una posible salida hacia otro gigante del continente europeo ya comenzaron a circular y hay preocupación por su futuro.

El medio inglés The Independent, el "United" le ofertó triplicar su contrato a los agentes de Garnacho con una extensión de cuatro años. Teniendo en cuenta los valores impuestos para los sueldos de los jugadores, el habilidoso delantero es el penúltimo jugador en la escala salarial de Manchester United, ya que está sólo por delante de otro juvenil, el sueco Anthony Elanga. Además, el francés Hannibal Mejbri, una de las jovenes promesas que fue cedido a Birmingham City, gana casi el doble y podría ser un detonante en la negociación.

Con enorme polémica y con Garnacho, el United se quedó con el clásico de Manchester

El Manchester United se quedó con el clásico de la ciudad este sábado tras vencer 2-1 al Manchester City con un gol muy polémico por Premier League. Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho jugaron algunos minutos para los locales, mientras que Julián Álvarez no ingresó ni un minuto.

En el Estadio Old Trafford, los "Red Devils" y los "Citizens" disputaron un encuentro apasionante por la jornada 18° de la Premier League y que dejó controversia por una acción que influyó en el resultado. En el primer tiempo, los dirigidos por Josep Guardiola comenzaron manejando la posesión con su estilo característico y moviendo la pelota de lado a lado, pero sin poder profundizar. Erling Haaland estuvo bien custodiado y no pudo generar jugadas de peligro hacia el arco de David De Gea, mientras los locales aguardaban agazapados para la contra.

Ya en la segunda parte llegarían todas las emociones. A los 59 minutos, Riad Mahrez avanzó por derecha, puso un gran pase en cortada hacia Kevin De Bruyne y, el belga, tras ingresar en el área, envió un centro llovido hacia el segundo palo para que Jack Grealish abra el marcador con un buen cabezazo.

Hasta ese momento, el "City" era el que más buscaba el arco rival y llegó a la ventaja de manera justificada. Durante los minutos siguientes, el equipo visitante siguió dominando el trámite del juego y casi amplía diferencia con un remate de Haaland, pero todo cambiaría en apenas pocos segundos.

A los 78 minutos, cuando los dirigidos por Erik Ten Haag no encontraban el rumbo, agarraron mal parada a la defensa de los "Citizens" y llegarían al empate con un gol más que polémico. El brasileño Casemiro recibió sólo por derecha y le envió un gran pase a Marcus Rashford para dejarlo de cara a la portería. Sin embargo, el inglés, que notó que estaba en clara posición adelantada, aminoró la marcha y se la dejó a Bruno Fernánzdez que, como venía, definió para poner el empate.

A pesar del tanto, el juez de línea levantó al instante la bandera para señalar el fuera de juego del delantero que, aunque no hizo contacto con el balón, sacó provecho de su posición y confundió a los defensores. El árbitro fue a hablar con el línea y, tras unos instantes, decidió convalidar el tanto del portugués, ante el asombro de los jugadores del "City" que no podían creer que no haya anulado la jugada por un offside clarísimo.

Pero llegaría otro golpe para los visitantes. A los 81, Alejandro Garnacho, que había ingresado unos segundo antes, avanzó con una contra por el sector izquierdo, enganchó y mandó un centro que rebotó en Akanji. Sin embargo, tras quedarle el rebote, el joven argentino amagó y sacó un centro perfecto para Rashford definiera de punta sólo ante Ederson y desatar la locura de todo el estadio.

Los minutos finales, con Lisandro en cancha, el "United" defensió la victoria con uñas y dientes, con todo el equipo en su campo y nodejando huecos para el "City", que volvió a perder luego de haber quedado eliminado entre semana por la Carabao Cup.