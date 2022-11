Alarma en la Selección: Scaloni aseguró que puede haber cambios en la lista de convocados

La preocupante declaración de Lionel Scaloni tras la goleada de la Selección Argentina de fútbol a Emiratos Árabes Unidos en el amistoso previo al Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni encendió las alarmas en la Selección Argentina después de la goleada 5-0 a Emiratos Árabes Unidos en el último amistoso previo al Mundial de Qatar 2022. El entrenador de 44 años analizó el encuentro y, de paso, protagonizó una preocupante declaración vinculada con el estado físico de los jugadores: "Todavía tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero no puedo decirlo al 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad", se sinceró el DT.

Puntualmente con relación a ciertos jugadores, Scaloni añadió: "No queríamos hacer jugar a Nicolás Tagliafico tampoco, Marcos Acuña había venido de un parón, había que poner un lateral izquierdo... A Nahuel (Molina) se le simplificaba más con línea de 3 con Lisandro (Martínez) atrás". Además, remarcó que "fue una manera de probar, pero nada real de lo que venimos haciendo, pero sirve para que agarren minutos".

"No digo que van a salir de la lista, hay jugadores que quedaron fuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había algún riesgo", amplió. Y concluyó: "Entonces, yo no te puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos, por algo han quedado algunos afuera y hemos dosificado los minutos".