Alarma en la Selección Argentina: un campeón del mundo no estará en Asia

Lionel Scaloni ya sabe que no podrá contar con una pieza clave en su esquema y ya piensa en alternativas.

La Selección Argentina sumó una preocupación de cara a los próximos encuentros: Gonzalo Montiel, pieza clave en la consagración del Mundial de Qatar 2022, no estará presente en la gira de amistosos por Asia debido a una lesión.

El equipo de Lionel Scaloni disputará dos encuentros este mes como preparatorio a las Elimatorias Sudamericanas. Cuando la lista ya esta cerrada, el entrenador fue notificado que no podrá contar con el lateral derecho para enfrentar a Australia e Indonesia, el 15 y 19 de junio respectivamente.

La baja de Gonzalo Montiel para la gira por Asia de la Selección Argentina

El momento de la lesión de MOntiel en Sevilla.

En las últimas semanas, el exjugador de River Plate tuvo una contínua exigencia física con la final de la Europa League y en la liga española. En el partido que cerraba el torneo doméstico ante Real Sociedad, Montiel sufrió una lesión muscular en el aductor y estará de baja, al menos, por dos semanas.

Aunque en ese sector cuenta con la presencia de Nahuel Molina, el puesto no tendrá demasiadas variantes, ya que Juan Foyth, otra de las alternativas, fue operado hace algunas semanas y tampoco estará disponible. Si bien el propio DT reconoció que no es fácil citar otros jugadores por el momento del calendario en Sudamérica, no se descarta que sea convocado algún futbolista del ámbito local.

"Gonzalo Montiel es baja, vamos a valorar a ver si sumamos alguno, pero es una fecha complicada para los viajes y fuera de tiempo, el jugador que por ahí podía venir tiene tiempos justos", expresó Scaloni este martes en el aeropuerto de Ezeiza, antes de partir con el cuerpo técnico hacia Europa.

La lista de Lionel Scaloni de la Selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Walter Benítez (PSV Eindhoven)

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Lucas Ocampos (Sevilla).

Delanteros: Ángel Di María (Juventus), Lionel Messi (PSG), Julián Álvarez (Manchester City), Giovanni Simeone (Napoli), Alejandro Garnacho (Manchester City) y Nicolás González (Fiorentina).