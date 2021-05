El futbolista Matías Caruzzo reconoció que se contagió de COVID por las clases de sus hijos

El ex jugador de San Lorenzo y actual futbolistas de Argentinos Juniors reveló que piensa que se contagió de coronavirus por las clases presenciales de sus hijos.

El avance del COVID-19 en el país también se metió en el fútbol. Desde hace varias semanas, los clubes tienen brotes que, a veces, no necesariamente tienen que ver con los protocolos en las instituciones. En este caso, el defensor de Argentinos Juniors, Matías Caruzzo conto que se contagió de COVID por la burbuja de la escuela de sus hijos de 3 y 11 años.

"Me contagié y creo que no fue en el club. Mis hijos tuvieron síntomas y se contagiaron en la escuela", dijo el futbolista de Argentinos Juniors en el programa Jogo Bonito. El defensor que alguna vez pasó por Boca agregó que él fue el que más síntomas tuvo. "Arranqué con fiebre y dolor de espalda. La noche del cuarto día tuve 39,5 de fiebre y no la podía bajar. Me hicieron una tomografía y salió neumonía con compromiso de bronquios", dijo el futbolista.

Más allá de ese momento, el futbolista añadió: "Lo que vi en la clínica cuando me fui a hacer los estudios no es para nada agradable". Además, el defensor central agregó: "No me interesaba entrenar, solo quería que me baje la fiebre y estar bien. La verdad que costó. Fueron casi 15 días de antibióticos".

Matías Caruzzo se contagió hace más de un mes y medio cuando estaba cerca de volver a jugar debido a que ya se había pasado la lesión que sufría. Más allá de esta situación, tras haberse recuperado pudo volver a los entrenamientos. El virus del COVID-19 complicó a varios jugadores del fútbol argentino. Vale recordar que, más allá de los casos, hubo varios problemas de futbolistas que tuvieron que frenar por secuelas tal es el caso de Ezequiel Centurión, Edwin Cardona y Paulo Díaz quienes sufrieron miocarditis.

El chofer del micro de River se contagió de Covid-19 y está grave

El contagio masivo de coronavirus en River no tiene límites. Si bien casi todo el plantel de Millonario se vio afectado, al punto de presentar un equipo insólito en la Copa Libertadores con Enzo Pérez en el arco, también otras personas que trabajan en el entorno del equipo se vieron afectados en el marco de la segunda ola de coronavirus en Argentina.

Este es el caso de Gustavo Insúa, conductor del vehículo que traslada al plantel del Millo, quien está internado en estado crítico en Pablo Nogués por coronavirus. El conductor llevó a los jugadores a La Bombonera para jugar el Superclásico frente a Boca el pasado domingo y no pudo evitar el contagio.