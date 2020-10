El compañero del Pollo Vignolo, fuera de sí.

Pocas veces se lo ha visto tan molesto como en las últimas horas. Si bien hace algunos días se cruzó con el Pollo Vignolo al aire de ESPN, esta vez Sebastián Domínguez se superó a sí mismo. Ante la chicana y el comentario desafortunado de un hincha que cuestionó sus expresiones en Twitter, el ex defensor de Vélez Sarsfield optó por contestar lo siguiente: "¿Cuál de los dos huevos me querés chupar?".

Su comentario no pasó desapercibido en el mundo de las redes sociales. Muchísimos usuarios optaron por comentarle a Domínguez de manera positiva; aprobando su frase, o al menos tomándola como una grata sorpresa, se pusieron del lado del comentarista deportivo. Ahora, bien, ¿qué fue lo que molestó tanto al Seba?

El comentario que generó la furia de Sebastián Domínguez en Twitter

Luego de la derrota de Newell's Old Boys ante Talleres de Córdoba, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, Sebastián Domínguez analizó el resultado negativo para el club en donde se inició profesionalmente.

"El penal fue claro. Es verdad. Pero NOB no pudo controlar el partido. Talleres empezó a sentirse mejor y después de la expulsión se terminó de acomodar. El gol de Nacho fue un detalle(hermoso por el desmarque previo) pero 20 segundos después Talleres respondió (golón) y chau picho", expresó Sebastián Domínguez. Uno de sus seguidores, presuntamente hincha de Newell's, le respondió con ironía y encendió la furia del exdefensor.

¿Cuáles fueron las palabras que enojaron tanto a Domínguez? Las siguientes: "Me acordé de vos Seba cuando no podías controlar a nadie, el chau picho está de más, no te aporteñes Domínguez te queda mal".

"El izquierdo o el derecho": la respuesta de Sebastián Domínguez a la chicana recibida en Twitter

"¿Cuál de los dos huevos me querés chupar? ¿El izquierdo o el derecho?", enfatizó Sebastián Domínguez, visiblemente molesto ante la actitud del fanático de La Lepra. De esta forma, y teniendo en cuenta sólo su etapa como comentarista en ESPN, el panelista de 90 minutos de fútbol protagonizó su primer gran cruce de palabras con quienes hoy lo escuchan y observan a través de la pantalla chica.

Por su parte, el usuario que intercambió palabras con Sebastián Domínguez no respondió al comentario del protagonista y se llamó a silencio. Claramente se vio anonadado ante la respuesta de quien un día supo ser jugador del equipo del cual es hincha. Y el cual perdió ante Talleres en la primera fecha, también.