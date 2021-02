Vignolo le propuso a Silva sumarse como panelista en F90.

Hace unos días Santiago Silva pasó por F90, el programa que conduce por ESPN el Sebastián el Pollo Vignolo, y emocionó a todos con su lucha por volver a jugar al fútbol después de una injusta sanción de dos años por doping positivo. El delantero fue nuevamente invitado al programa de Vignolo, donde el periodista le hizo una emotiva propuesta: "Nos gustaría que vengas los días que vos quieras a trabajar con nosotros".

En octubre pasado volvió el fútbol argentino después de seis meses de parate por la pandemia. La alegría no fue para todos ya que en ese momento se confirmó la suspensión de dos años para Santiago Silva por realizar un tratamiento de fertilidad en su búsqueda de ser padre nuevamente. La muestra fue tomada después de un partido entre Newell's y Gimnasia La Plata por la Copa de la Superliga, en abril del 2019.

El uruguayo de 40 años fue invitado hace unos días al programa que Vignolo conduce en ESPN para contar su historia y pedir que lo dejen retirarse jugando al fútbol. Ayer, Silva volvió a pasar por F90 y el conductor le propuso ser parte del equipo integrado por Oscar Ruggeri, Daniel Arcucci y el Cai Aimar, entre otros, hasta que pueda volver a jugar al fútbol.

"Nada más preciado ni mayor motivación que la búsqueda de un hijo", comenzó diciendo Vignolo previo a su propuesta para que el Tanque "piense tranquilo". En vivo y ante toda la audiencia y sus propios compañeros de programa, que se mostraban completamente de acuerdo con lo que el conductor planteaba, el Pollo agregó: "Nos gustaría que vengas los días que vos quieras a trabajar con nosotros".

"Primero, no te queremos retirar", aclaró Vignolo entre risas, para continuar asegurando que su deseo es que lo llame y le diga "Pollo, mañana juego". "¿Se la banca para debatir?", lo apuró divertido Arcucci. Silva se mostró agradecido aunque no respondió si acepta la propuesta de ser parte de F90 para opinar no solo de su caso sino de todos los temas que tratan a diario en el programa.

Sobre la causa judicial que le impide jugar el delantero uruguayo aseguró que "las cosas siguen igual, todo encaminado". Además, en su búsqueda de revertir la sanción y volver a las canchas contó que se reunió con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, aunque todavía tienen que esperar "porque es un tema judicial". El futbolista aseguró que va a seguir peleando por volver a un campo de juego: "Me retiraré cuando yo quiera".