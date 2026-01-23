San Lorenzo vs Lanús por el Torneo Apertura 2026: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo y Lanús darán inicio a sus campañas en el Torneo Apertura 2026 con un choque que promete intensidad en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón buscará revertir una pretemporada sin victorias, mientras que el Granate llega con la confianza de haber conquistado la Copa Sudamericana hace apenas dos meses y con el objetivo de seguir sumando títulos en su vitrina.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan San Lorenzo y Lanús, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Lanús?

San Lorenzo recibirá a Lanús el viernes 23 de enero a las 19.00 horas en el estadio Nuevo Gasómetro por la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports y el árbitro designado es Pablo Dóvalo, con Diego Ceballos en el VAR.

El Ciclón llegará a su debut oficial del año después de una pretemporada complicada en la que no pudo ganar ninguno de sus amistosos: perdió 1-0 ante Cúcuta de Colombia y empató 0-0 frente a Cerro Porteño. Bajo la conducción técnica de Damián Ayude, quien reemplazó a Miguel Ángel Russo tras su salida a Boca Juniors, San Lorenzo busca iniciar con el pie derecho en este certamen y recuperar sensaciones después de un último semestre irregular.

Tras levantar las inhibiciones, finalmente el Cuervo podrá usar sus refuerzos si así lo considera Ayude: Mauricio Cardillo (volante central llegado de Independiente Rivadavia), Gregorio Rodríguez (delantero llegado del Melgar peruano) y Mathías De Ritis (lateral izquierdo uruguayo).

Del otro lado, Lanús llega como flamante campeón de la Copa Sudamericana 2025, título que conquistó en noviembre pasado tras vencer a Atlético Mineiro en una dramática definición por penales 5-4, donde el arquero Nahuel Losada fue la gran figura al atajar tres remates. Este es el segundo título sudamericano del Granate, que había logrado su primera consagración en 2013.

Mauricio Pellegrino, quien renovó su contrato hasta diciembre de 2026, dirigirá a un plantel que mantuvo su columna vertebral campeona y sumó tres refuerzos estratégicos: el arquero Franco Petroli, el lateral derecho Tomás Guidara y el mediocampista chileno Matías Sepúlveda. Además, regresaron de préstamos Rocco Ríos Novo y Lucas Acosta. En su última presentación oficial, el Granate goleó 4-1 a Sarmiento de La Banda por Copa Argentina.

El equipo visitante tendrá un año cargado de competiciones, con participación en la Liga Profesional, Copa Argentina, Copa Libertadores 2026 y la Recopa Sudamericana. Lanús cuenta con figuras de peso como Carlos Izquierdoz, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo, lo que convierte al Granate en uno de los candidatos del torneo.

¿Por qué no verlo en Xuper TV o Fútbol Libre?

En los últimos meses han circulado aplicaciones como Xuper TV, y antes su predecesora Magis TV, o en su similar Fútbol Libre, que prometen ver fútbol argentino gratis o a bajo costo en teléfonos, tablets o televisores smart. Sin embargo, hay varias razones por las que no es una buena idea usar este tipo de servicios para ver la final:

Operan fuera de la ley: Xuper TV y Fútbol Libre no figuran en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store y para instalarla se deben descargar archivos APK desde sitios externos. Esto significa que no tienen licencias legítimas para distribuir contenido con derechos de autor, como partidos de fútbol o señales de ESPN o TNT. Riesgos de seguridad: expertos en ciberseguridad advierten que estas aplicaciones suelen solicitar permisos invasivos que pueden comprometer la privacidad, acceder a datos personales, archivos o incluso instalar malware sin que el usuario lo sepa. Inestabilidad y bloqueo: al no estar autorizadas, estas apps pueden dejar de funcionar en cualquier momento. En varios países, autoridades y proveedores de internet han ordenado bloqueos o medidas contra servicios piratas, lo que provoca interrupciones constantes.

San Lorenzo vs Lanús: Ficha técnica