El Gallego Insúa desafió a Guardiola y Manchester City: "A ver qué pasa"

Rubén Darío Insúa valoró el fútbol argentino y se animó a compararlo con la Premier League y Manchester City. El particular desafío que le planteó a Pep Guardiola, DT del equipo inglés.

El debate sobre qué liga es la mejor del mundo está a la orden del día y el entrenador de San Lorenzo no se quiso quedar afuera. Rubén Darío Insúa sorprendió con su pensamiento y desafió a Josep "Pep" Guardiola y Manchester City con una invitación más que polémica para que demuestren su poderío.

El "Gallego" no tiene pelos en la lengua a la hora de declarar públicamente, y aún menos cuando se trata de defender a la Argentina. En más de una oportunidad, el DT del "Ciclón" valoró distintas cuestiones de la sociedad y ahora volvió a exponer su defensa al fútbol argentino con una sorpresiva declaración sobre el "City" de Pep.

El sorpresivo análisis de Insúa sobre el Manchester City

En una entrevista con el programa radial Todo Pasa, emitido por Urbana Play, el entrenador fue consultado sobre el nivel futbolístico que se desarrolla en nuestra tierra. "Históricamente, el fútbol argentino estuvo entre los tres mejores del mundo. En importancia de títulos, hoy en día Argentina está un escalón por encima del fútbol brasileño, que siempre me encantó. Es un tema a debatir profundamente si Brasil tiene mejor liga”, comenzó diciendo.

Luego, consultado por el conductor Matías Martin si algún día le gustaría dirigir en Premier League, Insúa no dio vueltas: “Sinceramente, no me vuelve loco la Premier League. No me emociona demasiado. Veo los partidos de todas las ligas si puedo. Vos ves que el pasto..., está muy lindo, la iluminación es perfecta, la vestimenta también, cómo llega la gente al estadio, pero no salió campeón del mundo Inglaterra, salió Argentina. Quiere decir que es mejor Argentina". Incluso, fue más allá con su análisis y expresó: "El fútbol argentino es mejor que el inglés”.

Sorprendido con la afirmación del ex jugador de San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, Martin le preguntó si algunos equipos ingleses podrían salir campeones de la Liga Profesional y, sin dudarlo, contestó: "El City puede pelear arriba. Después veremos con quiénes. El City es un equipazo, junto a la Selección Argentina son los que mejor juegan en la actualidad. Guardiola es un entrenador extraordinario, pero es difícil de copiar. Habrá que traerlo a la liga argentina a ver qué pasa”.

Más allá de la impactante diferencia de presupuestos entre los clubes de ambos países, Insúa ponderó la liga argentina, resaltó que “los seis o siete equipos que pelean arriba” pueden hacerlo en Inglaterra y agregó: "En la Premier dirigen Guardiola, Klopp, Ancelotti (estaba), llevan a los grandes jugadores, pero no es el fiel reflejo del fútbol inglés”.

Para finalizar, el entrenador que tiene un fanatismo especial por Lionel Messi, comentó: “La historia marca que Argentina es mejor que Inglaterra: ganamos tres mundiales y ellos uno. No veo que la selección inglesa gane la Eurocopa tampoco. Que la liga es brillante ya se sabe, llevan a los mejores entrenadores del mundo y contratan por millones a los mejores jugadores, pero después les cuesta ganar”.