Salas no juega vs. River: confirmaron los motivos de la ausencia en Independiente Rivadavia contra el Millonario

River Plate recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza este domingo 6 de septiembre en el Estadio Monumental y el nombre de Maximiliano Salas retumba otra vez en dicho recinto. El delantero que llegó al "Millonario" en una salida conflictiva de Racing no será de la partida. Daniel Vila, presidente de la "Lepra", habló este jueves en el ciclo Cancha Embarrada en El Destape Radio y contó los motivos de la ausencia del atacante en dicho encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.

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Daniel Vila confirmó que Maxi Salas no jugará contra River: los motivos de su ausencia

"Salas no puede jugar contra River porque así lo acordamos. Primero fue un pacto de caballeros y después se instrumentó en una cláusula. De todas maneras si no existiera la cláusula dimos la palabra que no iba a jugar y no va a jugar. Fue una condición que pusieron para hacer el préstamo y que nosotros obviamente aceptamos", esbozó el mandamás del equipo mendocino acerca del futbolista y su sensible baja para este compromiso. A su vez, añadió que Salas se transformó en un jugador muy importante que se adaptó muy bien y muy rápido al plantel".

Por otro lado, sobre lo que significará su ausencia en este trascendental encuentro, Vila agregó que es "una pena no poder verlo jugar el domingo" y que "aunque la cláusula fuera de diez pesos" ya dieron la palabra y el exhombre de Racing no estará, incluso teniendo ganas de jugar. Igualmente, aclaró que "no hizo ningún problema porque fue parte de la contratación. "No es una sorpresa para nadie. No pasa nada, es un partido y jugará el próximo", cerró.

Cómo fue el acuerdo de River e Independiente Rivadavia de Mendoza por Salas

En cuanto a la transferencia, se concretó mediante un préstamo por 12 meses. El acuerdo no contempla un cargo por la cesión, aunque sí incluye una opción de compra de cuatro millones de dólares por el 50% de la ficha del futbolista. River no recuperará por ahora la importante inversión realizada hace apenas un año, pero sí se desprende de un contrato elevado y mantiene la posibilidad de obtener una venta importante si Salas recupera su mejor versión y el conjunto mendocino decide adquirir parte de sus derechos económicos.

Después de haber sido borrado del plantel por parte de la dirigencia y marginado al predio de la Avenida Cantilo, el atacante podría seguir definitivamente en la "Lepra", aunque todo dependerá de la dirigencia. Lo cierto es que hasta el momento están conformes con él en su nuevo equipo ya que se adaptó a la perfección.

Maximiliano Salas no jugará ante River con Independiente Rivadavia de Mendoza

Los números de Maximiliano Salas en River

Partidos jugados : 37.

: 37. Goles : 7.

: 7. Títulos: no ganó.

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El duelo correspondiente a la octava fecha del campeonato local tendrá lugar este domingo 6 de septiembre desde las 19.15 en el Estadio Monumental. Dicho cotejo tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez, mientras que la transmisión oficial tendrá a cargo a TNT Sports y la plataforma HBO Max.