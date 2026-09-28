Rosario respiró deporte: los gritos de Boca, la alegría de Central y la ciudad que vio triunfar a deportistas con problemas de financiamiento

Rosario, siempre Rosario. El sábado por la tarde porque Central le ganó a Estudiantes uno de los ocho títulos anuales que reparte el fútbol argentino y alimentó un duelo que se convierte en el nuevo clásico del morbo de la pelota criolla. El sábado por la noche por la clausura de los Juegos Suramericanos que confirmaron garra y clase de atletas, pero también un Estado que los abandona. Y el domingo porque Rosario fue sede del increíble Boca-Racing de Copa Argentina, un clásico ya más histórico, sí, pero que confirmó que, en estos tiempos de conspiraciones, el fútbol sigue siendo también una obra maestra del azar.

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Comienzo con esto último. ¿Cómo estaba Boca 0-2 a los 46 minutos de un clásico que, a esa altura, debería haber estado ganando por uno o dos goles? Porque es fútbol. Porque los goles olímpicos son una posibilidad remota pero real. Porque el fútbol no premia al que mejor juega o más ataca, sino al que hace más goles. Y cuando Boca siguió dominando pero jugando peor que en el primer tiempo entró un jugador que cambió todo. El ecuatoriano Enner Valencia, de gran historial pero de presente discreto, y que ni siquiera había ido al banco en el partido anterior para no superar el cupo de extranjeros, terminó como héroe con los tres goles que dieron a Boca el 3-2 y el boleto para enfrentar a Banfield en semifinales de Copa Argentina.

Valencia pudo ir al banco (del que había estado ausente en el partido anterior) porque Boca liberó un cupo de extranjero luego de que Colombia le rechazó su pedido de no convocar al arquero Alvaro Montero. Es cierto, Boca jugó mejor, tiene más equipo y quiso ganar, pero el azar del caso Valencia jugó un factor fundamental en uno de sus triunfos más celebrados de los últimos años, ayer en el Gigante de Arroyito y con la policía rosarina en rol poco feliz, agresiones innecesarias a ambas hinchadas, que cruzaron burlas y chicanas propias de la cancha, pero jamás violencia física.

Si el clásico histórico del domingo dejó solo debate futbolero, el partido del sábado, clásico moderno, sí alimentó en cambio un discurso de trampas, conspiraciones y persecuciones: hablamos, claro, del triunfo 3-1 de Central contra Estudiantes en Santiago del Estero, con fallos polémicos, Chiqui Tapia entregando medallas solo para el ganador y Juan Sebastián Verón, presidente perdedor, bajando al terreno de juego para acusar de “ladrón” al árbitro Darío Herrera.

Es un clásico de morbo, alimentado por el desatino de la AFA de obligar a Estudiantes a realizar el famoso “pasillo” a un Central que había sido campeón de escritorio en noviembre pasado. Y que Estudiantes respondió con sus futbolistas dándole la espalda a los de Central cuando entraron a la cancha. Dirigentes de ambos lados trasladando su puja a los propios jugadores. El duelo del sábado terminó a las trompadas primero y con aplausos burlones en la premiación. Con un arbitraje pobre y cuyas jugadas más polémicas (cada una con su debate propio) carece entonces de matices. “O penalazo o robo”, como tuiteó un colega. O cómplices del poder o víctimas del poder. Como si pudiéramos ignorar que Central tiene a un crack eterno llamado Angel Di María o a un central prometedor como Ignacio Ovando. O ignorar también que Estudiantes ganó por primera vez en toda su historia cinco títulos locales en apenas dos años, 2023-2025, gestión, claro de “Chiqui” Tapia, su supuesto “verdugo”. En algunos de esos logros también hubo fallos polémicos arbitrales, solo que a su favor, es decir, contababilizados como “errores”, no “trampas”.

La AFA ayudó a este clima insoportable de sospecha. Y no hace mucho para desactivarlo. También ella se siente víctima, apuntada por medios poderosos, titulares exagerados, hostigamiento judicial y político y un tratamiento mediático que alimenta algoritmos que hacen imposible el debate sobre un modelo de competencia que rebaje los niveles de histeria. Dice el colega Marcelo Gantman: “Hay cuatro tablas de posiciones y nadie las recuerda. Hay clubes que pasaron casi dos años sin enfrentar a otro. No hay partidos ida y vuelta en un campeonato de 30 equipos. Los hinchas no logran retener días y horarios de los partidos”.

Volvemos para cerrar con Rosario, la clausura de los Juegos Suramericanos, con relatos de colegas rosarinos como Facundo Paredes, Rodrigo Miró y Ariel Gómez, entre otros, que estuvieron dos semanas entrevistando día tras otro a nuestros atletas que, a fuerza de clase y temperamento, subieron a la Argentina al segundo puesto del medallero, pero que aprovecharon los micrófonos (como sucedió en la muy buena trasmisión de Torneos) para contar el desfinanciamiento que sufre el deporte por parte del Estado.

La historia de la judoca Agustina De Lucía, niñera, vendedora de budines y ahora otra vez en busca de trabajo, de la gimnasta Celeste D’Arcángelo vendiendo mallas usadas, de la velocista Guillermina Cossio que debió emigrar a Barcelona, de la tenismesista Ana Codina que tuvo que volverse de Europa, de la esquiadora Victoria de Armas a pura rifa, del taekwondista José Acuña que dejó el supermercado para irse a la escuela de Sebastián Crismanich en Corrientes, donde además se enamoró de la taekwondista Victoria Rivas, ganadora de medalla, es decir ambos ahora más aliviados porque tendrán doble ingreso de beca precaria, más chances entonces de sobrevivir hasta algún día del mes. Todos ellos, compitiendo y ganando en la elite regional del deporte y escuchando el sábado los discursos de cierre de las autoridades. También ellas subidas al podio.