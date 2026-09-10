Román González, la perla de Racing de 16 años que brilló en el Mundial de Clubes y tiene cláusula de 20 millones

Racing acaba de terminar como subcampeón del Mundial de Clubes Sub 18, donde perdió la final por penales frente a Athletico Paranaense de Brasil, y la gran figura del torneo fue Román González. El delantero de 16 años terminó como el máximo anotador del certamen con cinco tantos, incluido uno en el último partido, y tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros (23.2 millones de dólares).

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El atacante juvenil ya es seguido de cerca por algunos clubes de Europa para el próximo mercado de pases, cuyos scoutings lo siguieron bien de cerca tanto en esta competencia como en otras. Si bien todavía no hubo ofertas formales ni oficiales, sí hubo contactos y sondeos desde Inglaterra y España para averiguar sus condiciones.

El argentino le marcó a Real Madrid en España y se destacó notoriamente en casi todos los encuentros del equipo dirigido por Sebastián Belisonzi, exentrenador de la Séptima división. En abril pasado, la entidad presidida por Diego Milito le hizo el primer contrato profesional hasta diciembre del 2028.

Román González, la promesa de Racing que se ilusiona con estar en la Primera en 2027

Nacido el 31 de marzo del 2010 en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el joven atacante de 1.76 metro y 67 kilos sueña con empezar a entrenarse con el plantel profesional a partir de la pretemporada de enero o de junio próximo. Con movimientos muy interesantes tanto de espaldas al arco como dentro del área, se trata de un juvenil que es un "diamante a pulir" y al que quieren "ir llevando de a poco" en la institución albiceleste. Es diestro, hábil, veloz y un muy buen finalizador de jugadas aunque no se siente tan cómodo como "9", sino más bien como un mediapunta o segunda punta.

Román González, la perla de Racing de 16 años que es seguido desde Europa.

Después de haber firmado el primer contrato profesional en abril del 2026, González se sumó a la Selección Argentina Sub 16 para afrontar un cuadrangular en los Estados Unidos en el Torneo Copa Vertex, en Miami. Anteriormente, había estado en la Sub 15 también. Incluso, el número 7 fue el capitán de dicho combinado nacional.

"Feliz de firmar mi primer contrato con Racing Club. Primero, agradecerle a mi familia, que siempre estuvo. También a mis representantes, amigos, Profes. Y todo esto es gracias a Dios", había posteado el delantero en su cuenta de Instagram (@roman.gonzalez06).

González arribó a Racing desde muy chico de la mano de Ramón "Monchi" Medina, exitoso coordinador general del fútbol infantil y captador de talentos en el cuadro de Avellaneda. Primero estuvo en el baby y posteriormente pasó a las infantiles, hasta que se consolidó en las categorías inferiores en forma vertiginosa.

Su poder de gol rápidamente llamó la atención de todos, con números sorprendentes y poco habituales a los 15 años: en 2025, con la Octava, metió 25 tantos en igual cantidad de partidos y terminó como el máximo goleador en ese año. Por si fuese poco, en la Séptima en este 2026 ya acumula 16 gritos.

"Es un terrible goleador, en el baby ya lo demostraba. Es un definidor muy exquisito. Tiene buen físico, cabecea bien. Es un jugador muy completo. Es de área, pero también puede salir a generar juego. Adentro del área te liquida", detallaron desde el predio Tita Mattiussi al medio partidario Racing de Alma. Un proyecto a seguir y muy interesante desde una de las principales canteras del país.