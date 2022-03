River va por la repatriación de un crack para reemplazar a Julián Álvarez

Marcelo Gallardo dio el ok para que el Millonario intente el regreso del goleador que triunfó en el club de Núñez

River se quedará sin su máxima figura y goleador a partir de junio, ya que, como confirmó "Pep" Guardiola, Julián Álvarez se irá al Manchester City en el inicio de la próxima temporada europea. Para buscar un refuerzo de jerarquía que reemplace al delantero, Marcelo Gallardo le dio el nombre al presidente de la institución, Jorge Brito, quien iría en persona a Alemania para negociar la salida de Lucas Alario del Bayer Leverkusen. El rol de la Selección Argentina sería fundamental para que se concrete su vuelta al club de Nuñez.



Brito tiene pensado tomarse un avión al viejo continente para convencer en persona al ex Colón, quien en esta temporada no es la primera alternativa para su entrenador suizo Gerardo Seoane. El santafesino, que tiene contrato con el club alemán hasta junio de 2024, en lo que va de la Bundesliga disputó 20 de 27 partidos y marcó tres goles, la mayoría de ellos entrando en el segundo tiempo. Por sus pocos minutos de juego, en River analizan tentarlo con darle la posibilidad de mostrarse para una citación al equipo que dirige Lionel Scaloni de cara el Mundial de Qatar 2022, que busca un sustituto ante cualquier problema o circunstancia con Lautaro Martínez. Vale recordar que Alario no viene siendo citado en el conjunto argentino por sus lesiones y pocas intervenciones en el Leverkusen.



La parte económica no parece sencilla por el alto contrato en euros que percibe del delantero, pero las arcas del club Millonario se vieron fortalecidas los últimos meses por la venta récord de Álvarez al Manchester City, lo que hace que tenga un poco más de caja para negociar el pase del goleador. La posibilidad le cerraría a ambas partes: a River, porque reforzaría el ataque con un 9 de jerarquía que brilló en su primer paso, y que le permitiría luchar por el sueño y el objetivo principal que es la Copa Libertadores; y a Alario, para tener más continuidad y luchar por un lugar en la lista de 26 jugadores que irán al Mundial.



Entre 2015 y 2017, el centroatacante de 29 años disputó con la camiseta de La Banda 82 partidos, de los cuales fue titular en 74 y suplente en tan solo ocho. En esa cantidad convirtió un total de 40 goles, lo que le da un promedio de 0,48 tantos por partido, y también brindó 12 asistencias. En cuanto a títulos, levantó cinco en total: Copa Libertadores 2015, Recopa Sudamericana 2016 y 2017 y Copa Argentina 2016 y 2017. De sus goles más recordados están uno frente a Guaraní de Paraguay y uno contra Tigres de México, en semifinal y final de la Libertadores 2015 respectivamente.