Un ídolo de River apuntó contra Rodolfo D'Onofrio: "Tenía que pagar"

Un ídolo de River fue muy crítico con Rodolfo D'Onofrio luego del homenaje a los campeones de la Copa Intercontinental de 1986 en el que no estuvo.

En la previa del encuentro entre River Plate y Patronato del pasado 7 de noviembre, el "Millonario" llevó a cabo un homenaje a los campeones de la Copa Libertadores e Intercontinental de 1986. Participaron varios integrantes de aquel plantel pero también muchos no lo presenciaron. El uruguayo Antonio Alzamendi, autor del gol del triunfo ante el Steaua de Bucarest de Rumania en Japón, no estuvo y cargó contra el presidente del club.

Lo hizo en una entrevista con Gustavo López en ESPN F360 mientras se palpitaban las horas previas al encuentro entre Uruguay y la Selección Argentina por las Eliminatorias. El exdelantero no se guardó nada a la hora de apuntar contra la máxima autoridad de la institución de Núñez por su accionar en este tributo. Además remarcó que no fue el único en decir que no a la hora de asistir.

"No quiero hablar. No fui yo solo eh, no me pongan a mi solo porque faltaron más. Hubo una invitación en el grupo del Beto (Alonso) y Oscar (Ruggeri) que nos iban a hacer un homenaje. Está todo bárbaro pero ir de Uruguay para allá no es fácil, tenías que pagarte todo sin hotel. Yo creo que para un homenaje no fue la forma. Igual en el grupo lo hablamos y lo dijimos bien claro que el que quería ir que fuera y el que no no iba, y decidí no ir", comenzó.

"Lo siento por mucha gente que sé que me quiere y me ha apoyado pero yo entendía que no se estaban haciendo las cosas bien aunque sé que hubo un dirigente como Fito Cuña que es un fenómeno y estuvo con nosotros con una voluntad muy grande. Los muchachos la pasaron divino. Pero me daba la impresión, quizás esté equivocado, lo raro de que justo a 35 años del título y faltando poquito para una elección, se nos invita a esto", agregó.

Por último cerró dejando su opinión con respecto a lo que vio por televisión: "Después se les dio la Copa Libertadores, no vi la Copa del Mundo, y quieran o no fuimos los primeros y yo creo que es raro todo esto. Es mi forma de pensar, mucha gente me conoce y sabe que soy así, me dicen el "Loco". Yo entendí que no estaba en condiciones de ir", concluyó.

El exjugador de River que criticó a Gallardo

Se trata de Juan Ramón Carrasco. El excentrocampista uruguayo, que se puso la banda roja desde 1979 hasta 1981 y le sumó tres estrellas al escudo durante su paso (el Torneo Nacional 1979 y los Metropolitanos de 1979 y 1980), fue muy polémico al hablar del Muñeco, a quién dirigió mientras el hoy entrenador de River Plate disputaba sus últimos años como jugador profesional en Nacional de Uruguay.

En diálogo con TyC Sports, Carrasco sostuvo que Gallardo le copió el estilo de juego que aplica en el Millonario desde hace varios años. "Los equipos de Gallardo ahora tienen mucho de mis equipos. Son verticales, juegan a un toque, si te hacen un gol te hacen dos, tres o cuatro. Yo fui el primero de todo eso y él seguro que habrá sacado cosas de ahí", afirmó con total seguridad.