Un exjugador de River Plate pidió por la vuelta de Nicolás de la Cruz: "Volver a verlo"

El futbolista uruguayo, que jugó seis años en el 'Millonario', viste actualmente los colores del Flamengo.

River Plate cayó eliminado este martes frente a Atlético Mineiro en las semifinales de la Copa Libertadores, luego de igualar sin goles en el Estadio Monumental y no poder revertir el mal resultado obtenido en la ida disputada en Brasil. El conjunto de Marcelo Gallardo, que mostró un flojo nivel a lo largo de la serie tanto a nivel individual como colectivo, deberá enfocarse en los desafíos futuros: ahora, el objetivo principal es clasificar nuevamente al certamen continental por la tabla anual. De cara a la siguiente temporada, el 'Millonario' ya piensa en nuevos nombres para reforzar el plantel o, incluso, en repatriar futbolistas de buen presente que no pudieron ser reemplazados desde su salida. Nicolás de la Cruz, actualmente en el Flamengo, es uno de ellos.

El uruguayo de 27 años, quien firmó con el cuadro brasileño en enero de este año, cumplió un rol en River que nadie logró cubrir hasta el momento. Carlos Sánchez, exjugador del equipo de Núñez y ganador de la Copa Libertadores en 2015, tuvo una entrevista en el programa Súper Mitre en el que pidió por su regreso: "Tenía mucha más cuerda para seguir en River, como yo. Al igual que yo, eligió por el futuro de su familia. Gallardo lo fue haciendo de chico a De La Cruz, lo formó como él quiso. Su explosión fue gracias a Gallardo". El volante de 39 años, quien actualmente milita en la segunda división del fútbol uruguayo, fue claro con su deseo de ver a quien es su hermano (comparten la misma madre pero tienen distinto padre) nuevamente con la camiseta roja y blanca: "Me gustaría volver a verlo con la camiseta de River. Sería lindo".

Carlos Sánchez habló de su salida de River y bancó a Marcelo Bielsa como DT de Uruguay

Luego de la obtención de la Copa Libertadores 2015 (en la que anotó un gol en la final ante Tigres), Sánchez fue comprado por Rayados de Monterrey (equipo en el que actualmente dirige Martín Demichelis). Durante la entrevista, el jugador reconoció que no tomó la mejor decisión: "Me arrepiento de irme en el momento que me fui. Sentí que cumplí un ciclo y quería despegarme en lo económico para el bienestar de mi familia". Ahora, con 39 años, 'Pato' sigue jugando en Montevideo FC y, según comentó en otra entrevista hace algunas semanas, no piensa en el retiro: "Mientras me pique el bichito, voy a seguir jugando. Disfruto el día a día, más adelante pensaré qué voy a hacer", contó.

También tuvo tiempo de hablar del escándalo que atraviesa la Selección de Uruguay, después de que algunos jugadores acusen al entrenador argentino Marcelo Bielsa de repetidas falta de respeto hacia sus dirigidos: "Una lástima todo lo que pasó en Uruguay, en el momento que sucedió. Me dijeron que Bielsa era muy exigente y trabajaba muy bien. Antes con El Maestro no se vivía. Mi hermano me dijo que gran parte de los jugadores están contentos con él. Está bien que Bielsa se quede. Seguimos entusiasmados", declaró.

