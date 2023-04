Triverio, verdugo de River, destrozó a TNT Sports por una nota falsa: "No me hago cargo"

El delantero argentino de The Strongest, quien le marcó un doblete al "Millonario" en la Libertadores, dejó en ridículo al canal por una entrevista ficticia que salió en vivo.

Enrique Triverio, verdugo de River en la Copa Libertadores, destrozó a TNT Sports y lo dejó en ridículo. El delantero argentino de The Strongest (Bolivia) demostró que el canal de televisión transmitió una entrevista falsa en vivo, pocos minutos después de la victoria del local por 3-1 en el debut en el torneo en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

El ex atacante de Unión de Santa Fe, Huracán y Racing, entre otros, dejó en evidencia al programa CNN Radio (AM 950) que conduce Pablo Giralt. Dicho ciclo es retransmitido por la señal deportiva en la pantalla chica. En este caso, se valieron de una nota ficticia en el móvil desde la capital boliviana, desmentida por el propio futbolista horas después de haber salido al aire. Además del presentador, estaban en el estudio desde Buenos Aires otros colegas como Matías "Chiquito" García, Antonella Valderrey y Sara Sklate.

Triverio, verdugo de River, destruyó a TNT Sports por una entrevista falsa: "Nunca di una nota"

El jugador santafesino de 34 años se enteró de que en el canal habían emitido una supuesta nota con él luego de que terminara el encuentro, por lo que salió a desmentirla a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@kike_triverio). Allí, el goleador publicó una captura de pantalla del tuit de la señal en la que anunciaban la entrevista con él.

En la imagen posteada, "Kike" agregó una cruz roja grande en la parte superior derecha de la pantalla y mencionó a los perfiles de The Strongest, Giralt y al canal. Como si ello fuese poco, escribió: "Quiero utilizar este medio para aclarar que yo nunca di una nota a TNT Sports Argentina". "No me hago cargo de los dichos de un tercero", completó el futbolista.

Al instante, la reacción del artillero se hizo viral en las redes sociales y algunos hinchas del fútbol argentino empezaron a fulminar a la señal. De hecho, agregaron comentarios como "esto no puede ser", "es una falta de respeto" y "murió el periodismo". La falsa entrevista duró alrededor de cinco minutos y quien se hizo pasar por "Kike" se despidió abruptamente: "Bueno, muchachos, les mando un abrazo. Muchas gracias y a disfrutar".

Triverio destrozó a TNT Sports por una entrevista falsa.

Cuándo juega River: próximo partido vs. Huracán

El equipo dirigido por Martín Demichelis visitará al de Diego Dabove en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, con el arbitraje de Facundo Tello. El encuentro será el domingo 9 de abril de 2023 a las 19 horas de Argentina, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.