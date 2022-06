Sufre Gallardo: una figura de River se va libre en el mercado de pases

River se queda sin una figura en este mercado de pases del fútbol argentino y Marcelo Gallardo pierde a una pieza clave, que se va libre.

Las novedades para River continúan en este mercado de pases del fútbol argentino, tanto con los refuerzos como con aquellos jugadores que se van. En este caso, Marcelo Gallardo se queda sin uno de los futbolistas que supo ser una de las figuras en algún momento.

En plena conformación del plantel profesional en el inicio de la temporada 2022-2023, no estará más Fabrizio Angileri, quien encima se irá en libertad de acción y no le dejará dinero al club por su despedida. El ex Godoy Cruz vivió muy buenos momentos en Núñez, donde incluso había llegado a ganarse la titularidad por encima de Milton Casco en el lateral izquierdo.

River: Fabrizio Angileri se va libre

El contrato del futbolista, que vencía el 30 de junio de 2022, no será renovado, por lo que el zurdo de 28 años quedará con el pase en su poder. El mendocino no juega desde noviembre de 2021 y sufrió varias lesiones musculares.

En enero de este año, como el protagonista y su representante no llegaron a un acuerdo con la institución, la dirigencia decidió que no se entrenara con el plantel profesional. A partir de entonces no fue tenido en cuenta por Gallardo y quedó marginado al igual que el joven extremo Benjamín Rollheiser, quien firmó con Estudiantes de La Plata.

Angileri se va de River libre.

Si bien tanto Godoy Cruz como Getafe de España quieren al "Turco", el panorama en su carrera todavía es incierto. Sin embargo, la intención del futbolista es jugar por primera vez en Europa, donde el mercado recién cerrará el próximo 31 de agosto.

Los números de Angileri en River

Luego de haber pasado por "El Tomba" de su provincia natal entre 2012 y 2019, el jugador llegó al "Millonario", donde disputó en total 68 partidos oficiales con 4 goles, 15 asistencias y 5 títulos conseguidos.

El mercado de pases de River en junio de 2022

Salidas:

Tomás Lecanda volvió del préstamo en Barracas Central y fue cedido a Aldosivi.

volvió del préstamo en Barracas Central y fue cedido a Aldosivi. Julián Álvarez , vendido a Manchester City, se irá cuando termine la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Vélez.

, vendido a Manchester City, se irá cuando termine la llave de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Vélez. Angileri y Rollheiser , libres.

, libres. Cristian Ferreira, a préstamo a Newell´s.

Refuerzos:

Lucas Beltrán , delantero que volvió del préstamo en Colón.

, delantero que volvió del préstamo en Colón. Rodrigo Aliendro , mediocampista que llegó libre desde Colón.

, mediocampista que llegó libre desde Colón. Miguel Ángel Borja: compra del delantero a Junior de Colombia.

Rumores de refuerzos:

Luis Suárez, libre.

Rumores de salidas: