Durante el partido entre Platense y River, el conjunto de Marcelo Gallardo sufrió varias bajas por lesiones. Primero fue Rafael Santos Borré quien tuvo que dejar el encuentro a los 9 minutos, pero en el segundo tiempo ocurrió una situación muy preocupante. Javier Pinola fue a buscar un cruce aéreo y tuvo una caída terrorífica.

En el momento de caer, el defensor apoyó toda su mano y sufrió una escalofriante lesión que despertó las alarmas de todo el cuerpo técnico y de todos sus compañeros. Con grandes gestos de dolor, Pinola tuvo que abandonar el campo de juego tras haber sufrido una fuerte fractura al caer. Si bien todavía no hay un parte oficial, la caída, el golpe y la cara de sus compañeros dejaban todo dicho.

El defensor de River es uno de los puntales de Marcelo Gallardo y tuvo que vivir una fea experiencia al caer de muy mala manera sobre su brazo derecho. En ese momento, fue atendido por el doctor Pedro Hansing que trabajó apresuradamente sobre su mano derecha. Inmediatamente después, Pinola fue reemplazado por el ex jugador de Defensa y Justicia, David Martínez.

La baja de Montiel

Uno de los favoritos de Marcelo Gallardo y de los hinchas de River, Gonzalo Montiel estará fuera de las canchas por un largo tiempo. El lateral derecho del "Millonario" tiene mononucleosis y es una baja muy sensible para el entrenador. Además, tampoco estará con la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni.

El defensor de River tendrá que hacer reposo y no podrá ser parte de los esquemas de Marcelo Gallardo por un buen tiempo. En principio, no se sabe la cantidad de días que no podrá entrenarse debido a que la enfermedad actúa de manera distinta en los diferentes cuerpos. A primera mano, el futbolista tendrán -como mínimo- 15 o 20 días fuera de las canchas y, de esta forma, también se perderá la fecha FIFA.