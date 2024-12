Palermo se quiere llevar a Olimpia a dos jugadores del River de Gallardo.

Martín Palermo, quien acaba de consagrarse campeón como entrenador por primera vez al mando de Olimpia de Paraguay, presiona en el mercado de pases para llevarse como refuerzos a dos jugadores que actualmente pertenecen al River Plate de Marcelo Gallardo. El máximo goleador de la historia de Boca Juniors anhela contar con un par de futbolistas que, al parecer, no serán tenidos en cuenta por el "Muñeco" en el club de Núñez.

Los protagonistas en esta oportunidad son nada menos que Robert Rojas y Adam Bareiro, guaraníes de 28 años que quedarán demasiado relegados en la consideración del director técnico del "Millonario". Por lo tanto, el "Titán" pretende tenerlos en su plantel profesional para ir por el doblete: repetir el trofeo de la Liga nacional y aspirar a ser competitivo en la Copa Libertadores 2025.

Palermo quiere como refuerzos de Olimpia a Rojas y Bareiro, de River

Rojas

La situación de ambos futbolistas es bien diferente. Por el lado del zaguero o lateral derecho, en su momento le rindió bastante a Gallardo hasta que la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla en abril del 2022 marcó una bisagra en su carrera. A partir de allí le costó mucho volver a las canchas, cuando regresó su nivel no fue el mismo y se marchó a Tigre para luego recalar en Vasco da Gama de Brasil.

La institución de Río de Janeiro no ejecutó la opción de compra obligatoria de dos millones de dólares porque no se cumplieron los objetivos, por lo que será nuevamente cedido por la "Banda", en este caso al conjunto más popular de Paraguay. Si bien el acuerdo aún no está cerrado y no trascendieron los montos de la operación, sería por una temporada hasta diciembre del 2025 y con una opción de compra accesible. Este traspaso se oficializará cuando Olimpia levante una inhibición por deudas, algo que se resolvería en los próximos días según informaron desde Asunción.

Rojas, uno de los apuntados por Palermo para Olimpia.

Bareiro

Por otra parte, la situación del delantero es bien diferente. Es que arribó a Núñez luego de un buen paso por San Lorenzo a mediados del 2024, a cambio de 2.5 millones de dólares más otros 2 millones por objetivos. Sin embargo, relegado por Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja, todo indica que la "Banda" le buscará un nuevo destino porque no figura como prioridad en los planes del "Muñeco".

Por estas horas, Olimpia fue el primer interesado aunque existen obstáculos clave en la negociación: la entidad "Franjeada" no puede hacerse cargo del alto salario que percibe el atacante y tampoco está en condiciones de desembolsar el dinero que pretende River, que por ahora no quiere cederlo sino vender un porcentaje de la carta para poder recuperar una parte del dinero que abonó por su fichaje. Por lo tanto, continuarán las conversaciones ya que el goleador también tiene sondeos desde otros países para seguir con su trayectoria profesional.

Los números de Bareiro en River

16 partidos en el 2024.

Sin goles, asistencias ni títulos conseguidos.

Las estadísticas del "Sicario" Rojas en River