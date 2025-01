Otro jugador abandona la pretemporada de River y tiene un pie afuera para Gallardo

River deja ir a un jugador en plena pretemporada en San Martín de los Andes.

Un jugador de River Plate se marcha de la pretemporada en San Martín de los Andes, después de haber conseguido un permiso especial por parte del entrenador Marcelo Gallardo. En medio de la reestructuración del plantel profesional en el club de Núñez, otro futbolista se suma transitoriamente a las bajas de Ramiro Funes Mori y Nicolás Fonseca, entre otros.

El protagonista en esta oportunidad se llama Agustín Sant´Anna, el lateral derecho de 27 años que jamás logró consolidarse como titular con la camiseta del "Millonario". El ex Defensa y Justicia se fue del complejo instalado en Neuquén porque debe viajar a su país para el nacimiento de su segunda hija, Julieta, algo que fue aceptado sin problemas por el cuerpo técnico del "Muñeco". Al margen de esta situación puntual, es casi un hecho su salida ante la inminente vuelta de Gonzalo Montiel para luchar por la posición con Fabricio Bustos.

Sant´Anna abandona la pretemporada de River por 3 días porque será padre en Uruguay

El charrúa fue licenciado por 72 horas por Gallardo, por lo que en principio se reincorporaría el jueves 16 de enero a los trabajos con sus compañeros. Más allá del nacimiento de su segunda hija, Julieta, es muy probable que el defensor no siga en la institución y crecen las chances de que regrese a su país natal para estar cerca de la familia. Sin embargo, hasta que la "Banda" no confirme oficialmente el regreso de Montiel no habrá definiciones sobre el futuro del ex "Halcón".

Sant´Anna, a un paso de dejar River.

El 2024 fue muy negativo para Sant´Anna en cuanto a lo deportivo, ya que las lesiones no lo dejaron desempeñarse en plenitud. Cuando le tocó jugar, el lateral derecho no estuvo a la altura de los tres millones de dólares que River desembolsó por su pase, que se dio en el mercado de pases de febrero de dicho año. Con dos futbolistas de jerarquía absoluta como Montiel y Bustos en su puesto, el charrúa no tendrá demasiado lugar y prefiere buscar nuevos horizontes. Si bien el gigante Nacional de Montevideo ya averiguó condiciones por él, existen chances tanto de que recale en el "Bolso" como en alguna otra liga del exterior, para poder hacer una diferencia económica aún mayor. La intención del "Millo" es vender al menos la mitad de su ficha lo más rápido posible.

Los números de Sant´Anna en River