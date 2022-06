Marcelo Gallardo cruzó a un periodista en River tras el empate: "¿Por qué me preguntás?"

El video del momento en el que Marcelo Gallardo cruzó a un periodista en la conferencia tras el empate de River de local contra Atlético Tucumán. "¿Qué me preguntás a mí?", se fastidió el técnico.

River no pudo contra Atlético Tucumán en "El Monumental", acumula dos empates en la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino y Marcelo Gallardo está fastidioso. Además de los magros resultados obtenidos en lo que va del torneo, el entrenador está intranquilo por la falta de refuerzos en el mercado de pases.

A tono con la molestia general porque el inicio del segundo semestre no es lo que se esperaba, "El Muñeco" le contestó mal a un periodista durante la conferencia de prensa cuando le consultó precisamente por los posibles fichajes. Muy caliente, el técnico no soportó la pregunta y se lo hizo saber al reportero.

Marcelo Gallardo liquidó a un periodista en River: "¿Por qué me lo preguntás a mí?"

Con mucho fastidio tras el pálido 0-0 en casa por la segunda fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino, el estratega del "Millonario" se presentó en la sala de conferencias de prensa media hora después del encuentro ante Atlético Tucumán. Luego de 15 minutos de preguntas y respuestas, llegó una consulta que no le gustó nada al DT.

El periodista Leandro Vaquila, del medio partidario River desde la Tribuna, le mencionó que el presidente Jorge Brito había declarado en la previa que "irán por uno o dos jugadores" en el mercado y quiso saber "si hay chances de que Matías Kranevitter vuelva a River". Además, se interesó por conocer en qué puestos serán las posibles incorporaciones del club.

Sin embargo, la reacción de Gallardo no fue la mejor y le devolvió: "No sé, preguntale a Brito... Si te lo dijo él, ¿me preguntás a mí?". "O sea, los nombres que estás buscando vos o las posiciones, ¿decís que solamente son uno o dos jugadores?", insistió el comunicador. "Yo no dije nada", contestó el técnico. "¿Nos quedamos con lo que dijo él entonces?", reiteró el periodista, en alusión al Presidente.

"Y sí. Si le preguntaste a él, ¿por qué me vas a preguntar a mí?", respondió "El Muñeco", con el mismo tono de molestia. "Quedate con lo que te contestó él en todo caso", resaltó. "Y sino, le hubieses repreguntado a él, ¿por qué me lo preguntás a mí?", se quedó el ídolo de River. "No, porque a él se lo preguntó uno de los medios y lo dijo en una entrevista, por eso", le aclaró Vaquila. "Ah, bueno", se resignó el entrenador.

"¿Kranevitter, no hay ninguna chance de que venga a River?", insistió el periodista. Entonces, el técnico quiso cerrar ese momento incómodo y concluyó: "Hoy no cerramos ninguna posibilidad, pero es muy difícil hacer nombres de los que puedan llegar o no porque hay cuestiones que tienen que ver con las negociaciones, que no son fáciles nunca. No tengo nada más para decir, buenas noches".

Gallardo se fastidió con un periodista en la conferencia de River.

Marcelo Gallardo se molestó con una periodista de River: "¿Otra vez la misma pregunta?"

Cuando recién había empezado la conferencia, una mujer que trabaja para la radio Splendid (AM 990) le consultó al "Muñeco" acerca de si los rivales le están "encontrando la vuelta" al juego de su equipo, gracias a lo cual logran neutralizar sus ataques. "No, esto es largo, recién empieza... Hoy merecimos ganar, pero no tuvimos eficacia a la hora de definir. A veces son partidos cerrados que con un gol se dan totalmente diferentes y no lo pudimos hacer", le devolvió "El Muñeco". Además, resaltó que "la diferencia es la eficacia en los arcos" y destacó: "Hoy generamos seis o siete situaciones de gol y no las pudimos convertir. Hicimos los méritos para ganar".

Fue entonces cuando le tocó el turno a Verónica Drygailo, de La Banda Millonaria (AM 1220, Cadena Eco), y le consultó al protagonista exactamente por la misma cuestión. "¿Los rivales le están encontrando la vuelta a River?", quiso saber la cronista. "¿Otra vez la misma pregunta?", se fastidió el ídolo.

"Si analizamos el resultado, podemos decir ´bueno, nos encontraron la vuelta´, pero si creamos siete situaciones... Fuimos nosotros los que no fuimos capaces de abrir el marcador por la gran respuesta del arquero (Carlos Lampe) o porque erramos", se descargó Gallardo. Y explicó para completar: "Si nosotros no hubiésemos generado una sola jugada de gol, estaría de acuerdo con eso, pero no fue así. El análisis del partido es uno y el resultado es otro. En el fútbol los merecimientos no valen, no cuentan, pero yo tengo que decir que hicimos los méritos para ganarlo".