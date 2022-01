Manuel Lanzini reveló lo que vivía cada vez que jugaba de local con River: "Me distraía"

Manuel Lanzini reveló lo que vivía con la hinchada cada vez que jugaba en el Estadio Monumental vistiendo la camiseta de River Plate.

Manuel Lanzini habló en TyC Sports Verano acerca de su presente en el comienzo del 2022. Entre otras cosas, dio detalles de lo que vive en el West Ham de la Premier League mientras se prepara para afrontar este año de la mejor manera teniendo en cuenta las chances de estar en el Mundial de Qatar. Durante la entrevista, reveló una divertida anécdota de cuando jugaba para River Plate en el Estadio Monumental.

Con 17 años, Lanzini debutó en el primer equipo del "Millonario" que dirigía Ángel Cappa. Disputó el torneo en el que el elenco de Núñez descendió a la B Nacional en 2011 y se fue a préstamo al Fluminense de Brasil, del cual regresó en 2012. De la mano de Ramón Díaz obtuvo el Torneo Final y la Copa Campeonato. Poco tiempo después del arribo de Marcelo Gallardo, siguió su carrera en el Al-Jazira de Emiratos Árabes hasta 2015 cuando emigró a Inglaterra.

Acerca de sus declaraciones sobre su paso por la institución de Núñez, "Manu" contó detalles de lo que vivía cada vez que jugaba en el Estadio Monumental: "Cuando me tocaba jugar en River, recuerdo que a veces me ponía a cantar las canciones de la hinchada en medio de la cancha. Y después de 20 segundos decía, 'tengo que hacer esto o moverme acá' y a veces me distraía", contó en TyC Sports.

Su nivel en la cancha valió mucho más y lo demostró en cada club. Con el "Millonario" marcó el gol más rápido de la historia del Superclásico (43 segundos). Usando la 10 en la espalda, Lanzini armó la jugada, abrió para Carlos Sánchez quien le devolvió un centro que "Manu" conectó de cabeza para poner el 1 a 0 en La Bombonera ante Boca. El "Xeneize" empató minutos después con el tanto de Santiago Silva y el cotejo finalizó 1 a 1.

Su presente en el West Ham

Gastón Recondo le consultó acerca de sus participaciones en los partidos del elenco inglés y la influencia del técnico. A lo que Lanzini contestó: "No coincidimos mucho con el técnico por el estilo de juego que tengo. Pero por suerte en este último tiempo me pude acomodar mucho a lo que quería, a lo que me pedía, y por suerte pude volver a la titularidad y a tener regularidad que es lo más importante", aseguró.

"En la toma de decisiones que tuve que hacer durante mi carrera siempre me apoyé mucho en mi familia, en mi señora, en la gente que estaba a mi alrededor que también me aconsejaba. Y creo que cada paso fue por algo, cada liga a la que fui tuve cosas malas y buenas, pero de eso también se aprende. Cuando me tocó llegar al West Ham la gente me cautivó por la pasión con la que se manejan y como viven el club", concluyó "Manu".