Martín Pando, ex jugador y entrenador de las divisiones inferiores de River y quien forjó parte de la carrera futbolística de Marcelo Gallardo, falleció hoy a los 86 años, según confirmó la entidad "millonaria".

"Lamentamos el fallecimiento de Martín Pando, exjugador del Club e histórico formador de futbolistas de nuestras Divisiones Inferiores. River Plate acompaña a sus seres queridos en este día de dolor", escribió el Millonario a través de su cuenta de Twitter oficial.

Pando, quien también jugó el Mundial de Chile 1962 con la Selección argentina, pasó dos etapas en River, primero como jugador entre 1962 y 1965, en la que jugó 56 partidos y marcó seis goles.

Luego, con el tiempo, se incorporó a las divisiones inferiores del club entre 1973 y 1991, e incluso llegó a dirigir a la Primera División. Pando condujo a la Primera División de River en el Metropolitano de 1983, durante 7 partidos, y uno en 1984, pero alistó a jugadores juveniles, debido a una huelga de los profesionales.

"En 2017, Pando fue homenajeado por el Club en el Museo River, cuyo evento contó con la presencia de Rodolfo D’Onofrio. La Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en estos momentos de dolor", señaló River en un comunicado oficial.

Entre los jugadores juveniles que pasaron bajo las órdenes formativas de Pando estuvo Marcelo Gallardo, actual entrenador del plantel profesional, y quien tenía especial relación con su ex técnico.

Gallardo explotó en conferencia de prensa: "No digas esta pelotudez"

Marcelo Gallardo se caracteriza por brindar conferencias de prensa respetuosas y con un vocabulario propicio para los medios de comunicación. Sin embargo, este martes por la tarde protagonizó un inesperado momento en el que no pudo ocultar su bronca contra un grupo de periodistas a los que tildó de "oportunistas y mediocres". Con insultos y un tono claramente serio, "El Muñeco" lanzó: "No me digas esta pelotudez".

"A la crítica objetiva la escucho. Pero esa pelotudez de si hablás o no hablás porque perdiste, es realmente de oportunistas mediocres. Si tuviese nombre y apellido, le diría 'no digas esta pelotudez'. No puedo estar dándoles de comer a todos porque digan alguna pelotudez como esa", exclamó Gallardo, para la sorpresa de los hinchas de River y del fútbol en general.

Sus declaraciones hicieron ruido en las redes sociales, y principalmente los fanáticos de Boca aprovecharon esta situación para caratular a Gallardo como una persona "soberbia". En tanto, gran parte de los aficionados de River estuvieron de acuerdo con sus palabras y suscribieron al pie de la letra lo manifestado por "El Muñeco".