La bronca de Demichelis con la prensa pese al triunfo de River vs Banfield: "Alguna vez"

La ira de Martín Demichelis contra la prensa, pese a la goleada de River por 4-1 contra Banfield como visitante. "Pónganse de acuerdo", desafió el entrenador a los periodistas en la conferencia.

Martín Demichelis se fastidió con la prensa, más allá de la victoria de River por 4-1 en el estadio de Banfield. El entrenador de 42 años apuntó contra algunos periodistas presentes en la sala del estadio Florencio Sola cuando le consultaron por las pocas situaciones de gol generadas por su equipo en la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol 2023.

El DT del "Millonario" aseguró que prefiere llegar mucho al arco contrario -más allá de la ineficacia- antes que crear escasas chances pero anotarlas, como ocurrió en esta situación. Entoces, entró en un ida y vuelta con los cronistas que cubren la actualidad del primer equipo y se mostró molesto en varios tramos de la conferencia.

La furia de Demichelis con la prensa a pesar del triunfo de River: "¿Qué querés que te diga?"

El estratega del líder del campeonato se fastidió cuando le preguntaron por las pocas situaciones de gol generadas y reaccionó: “¿Qué gusta más? ¿Que lleguemos mucho y no hagamos o que lleguemos poco y hagamos goles? ¿Por qué no se ponen de acuerdo?”. “Si llegamos mucho y no convertimos, qué mal que trabajamos porque no metemos goles... Ahora llegamos poco y los metemos, ¿está bien?", desafió el técnico.

Con relación al funcionamiento del equipo, el exzaguero enfatizó en que le gusta "llegar mucho" y argumentó: "Después, si los chicos erran, ¿qué querés que les diga? No pasa nada, a mí me gusta llegar mucho, no llegar poco". Enojado porque siempre lo consultaron por los aspectos negativos del equipo, remarcó que en Banfield jugaron "en un campo muy difícil". "Estén contentos alguna vez, buenas noches", cerró con una sonrisa incómoda.

Demichelis se refirió a los problemas defensivos de River

Acerca de los desacoples que suele mostrar "El Millonario" en la última línea post pérdida de la pelota en ataque, el entrenador señaló que "no hay solución para todo, es fútbol. No siempre se tiene contundencia". "Hoy hemos marcado goles, seguimos trabajando y ajustando. He tenido que cambiar muchísimo a nivel defensivo por diferentes circunstancias y eso también hace que se demore en encontrar una solidez defensiva", explicó. En esa línea, recordó que el conjunto de Núñez es de "arriesgar muchísimo e ir en búsqueda del protagonismo, entonces solés quedar descompensado".

Demichelis se cansó del periodismo y la pudrió tras River vs. Banfield.

"No salimos a especular con los minutos. Nos van a generar, sí, es fútbol... Nos han marcado", insistió Demichelis. A su vez, explicó que Pablo Solari salió en el entretiempo porque después de "unos buenos primeros 25, 30 minutos", perdieron "el equilibrio" y decidió incluir a Matías Kranevitter para compensar en la mitad de la cancha. "A nadie le gusta, pero aposté por esos cinco volantes que esta vez creí que era más conveniente. Logramos ser compactos y estar más cerca", concluyó el DT.

Los números de Demichelis como DT de River