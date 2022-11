Juanfer Quintero y su crisis ante El Pollo Vignolo por la salida de Gallardo: "Un duelo"

Juanfer Quintero reconoció ante El Pollo Vignolo que fue "un golpe duro" la salida de Marcelo Gallardo como técnico de River. El video de la entrevista al colombiano.

Juan Fernando Quintero admitió ante Sebastián "El Pollo" Vignolo en ESPN que fue "un golpe duro" la salida de Marcelo Gallardo como entrenador de River. El mediapunta colombiano se sinceró en vivo en F90 y detalló cómo fue el momento en el que se enteró de la despedida del "Muñeco" después de ocho años y medio al frente del plantel profesional.

"Juanfer" fue entrevistado cara a cara por el conductor del programa de televisión que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 en el canal de cable de deportes. Si bien se refirió a varios temas, el momento más emotivo se dio cuando habló del adiós del DT más ganador de la historia del club, con 14 títulos.

El dolor de Juanfer Quintero por la salida de Gallardo de River: "Un golpe duro"

Consultado por "El Pollo" Vignolo acerca del adiós del "Muñeco", el volante ofensivo de 29 años expresó: "Sentí mucha emoción por la salida de Gallardo, muchas cosas encontradas". "Llevo varios días haciendo un duelo, todavía no nos damos cuenta porque seguimos entrenando con él", profundizó el autor del gol del 2-1 en la final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca en Madrid (España).

Además, Quintero vaticinó sobre Gallardo en River que "cuando no esté, se va a notar" y lo elogió: "Si hoy tengo que escoger, el mejor entrenador que tuve fue él". Con respecto a la carta que le leyó al DT en el Estadio Monumental tras su último encuentro allí contra Rosario Central, repasó: "Me tocó un momento particular, el de expresarle todo lo que le querían decir los hinchas".

En la misma dirección, el cafetero agregó que "después de que él dio la noticia, todos esos días fueron prácticamente un duelo". Cuando el presentador le preguntó cuándo se habían enterado de la novedad, el zurdo detalló: "Cuando terminamos un partido, comentamos con mi amigo Nicolás (De la Cruz) que había personas en lugares en los que no tenían que estar y empezamos a pensar. Dijimos: ´¡Uy, algo pasa, mañana nos damos cuenta!".

Juanfer Quintero reveló al Pollo Vignolo cómo vivió la salida de Gallardo de River.

"Al otro día me levanto a las 13.20, porque cuesta mucho dormir temprano después de los partidos, y Nicolás me dice: ´¿Viste la noticia?´", puntualizó el ídolo. Y completó: "Veo la noticia, después nos lo dijo a nosotros en el entrenamiento de la tarde".