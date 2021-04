¿Dirá algo Marcelo Gallardo tras estas acusaciones en su contra?

En los últimos días, en F90 mucho se habló de la actualidad de Boca Juniors y de Raúl Cascini. Sin embargo, hace pocas horas se tomaron una buena porción del programa para enfatizar en los modos de Marcelo Gallardo. El entrenador de River fue cuestionado en el envío conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo y hasta fue tildado de "soberbio" en una discusión entre "El Chavo" Fucks y Daniel Arcucci.

Luego del empate 0 a 0 ante Arsenal, en el Viaducto de Sarandí, "El Muñeco" dialogó con Vignolo en una entrevista que tocó diferentes temas del partido disputado. Asegurando que "es un crack de la comunicación", Fucks comentó sobre Gallardo: "La comunicación de ayer fue perfecta, porque el tipo los deja con que empatar ante Arsenal estuvo bien".

Por su parte, Daniel Arcucci se mostró del otro lado de la vereda y retrucó: "Yo sé que el ‘Chavo’ se enoja con esto, pero si vos escuchás una declaración así, de verdad lo digo, no es franela, no es dulce de leche, te están hablando de algo conceptual, ¿y sabés qué? Totalmente objetivo. Es irrebatible lo que dijo. No se le puede cambiar una coma”.

"Pongámosle música, no hablemos más. Hay algo que destacó Sebastián Domínguez en el corte, una palabra chiquita: 'hoy'. No es casualidad. Salió a hablar, hubo partidos en los que no salió a hablar", recordó Fucks, haciendo mención a encuentros como el empate 0-0 ante Racing y la derrota 1-0 frente a Argentinos Juniors, ambos compromisos disputados en el estadio Monumental.

"El Chavo" Fucks, molesto por el destrato de Gallardo a los periodistas

Continuando con sus diferencias con el entrenador de River, Fucks prosiguió: "El otro día revoleó irrespetuosamente a un periodista que le preguntó por un supuesto interés del Barcelona. Pasa que hay periodistas que van vestidos de cuero, sadomasoquistas, y las conferencias de prensa son una risa".

Por su parte, y entendiendo a lo que "El Chavo" quería llegar, Daniel Arcucci le respondió en forma tajante a su compañero- “Ahora vamos a discutir de cómo destrata a los periodistas. ¿Querés que te diga que es soberbio? Sí, desde sus resultados. Genera temor cuando se le va a preguntar”, sentenció "El Chiquito", como lo apoda Oscar Ruggeri.