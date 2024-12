​​​​​​​El presidente de Vélez le contestó a Gallardo y River por Valentín Gómez: "No funciona"

Alarma en River Plate por Valentín Gómez: el presidente de Vélez le envió un mensaje a Marcelo Gallardo por su interés en el defensor.

Luego de que River Plate iniciara gestiones por Valentín Gómez, hubo un giro inesperado en la operación. Es que el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, anunció que el club eleverá la cláusula de rescisión del defensor y se complica su llegada al "Millonario".

En la reunión que se está realizando este viernes en el predio de AFA en Ezeiza para el sorteo de los dos torneos del 2025, Berlanga fue consultado por los mensajes que Marcelo Gallardo estaba intercambiando con Gómez para tentarlo con un traspaso a River.

De forma irónica, el mandamás del "Fortín" intentó rebajar las chances de un posible fichaje. "No, me parece que no le funciona a 'Valen' el WhatsApp, no le estaría funcionando. A parte, después del golpe (vs. Huracán) como que no coordina con los dedos, no está escribiendo bien", comenzó diciendo entre sonrisas.​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Sin embargo, cuando el cronista de ESPN le consultó sobre cómo sería la forma en que se marche de la institución, el presidente sorprendió con su respuesta: "Ahora seguramente hable con 'Valen' y Fernando, el papá, y posiblemente elevemos la cláusula".

​​​​​​​Cabe recordar que Gómez tiene contrato con Vélez hasta diciembre del 2026 con una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. Pero según el máximo dirigente, en las próximas horas ese monto podría ser aún mayor, por lo que el "Millo" debería poner más dinero para quedarse con una de las figuras del fútbol argentino.

​​​​​​​Las negociaciones que había revivido Gallardo en River por Valentín Gómez​​​​​​​

Según informó este jueves TyC Sports, los dirigentes de River ya mantienen conversaciones con la representación de Gómez, luego de que el zaguero reconociera públicamente, el pasado martes, que no estaba contento con el actuar de los directivos, luego de que no se diera su traspaso a Núñez en el mercado pasado. ​​​​​​​

De hecho, dicho medio señaló que Gallardo habló con el representante del jugador, Hernán Reguera, para hacerle saber su deseo de contar con el defensor de 21 años a partir de enero próximo. El agente de Gómez, por su parte, habría respondido que hablarán con la dirigencia del "Fortín" para ver si hay posibilidades de continuar y le dejó claro al "Muñeco" que actualmente hay dos ofertas del fútbol extranjero.​​​​​​​

Más allá del interés del "Millo" por quedarse con uno de los mejores jugadores del fútbol local, la operación no será nada sencilla. Primero, porque la prioridad de Vélez es retenerlo un año más para que pueda jugar la Copa Libertadores y, si lo venden, prefieren que sea a un club de Europa. Además, un tema no menor es que el equipo de Villa Luro pide 10 millones de euros netos, el valor de la cláusula de rescisión, por lo que River tendrá que pagar una suma importante.​​​​​​​​​​​​​​