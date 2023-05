El palazo de Demichelis a Almirón tras el Superclásico: "Prefiero"

El palazo de Martín Demichelis a Jorge Almirón tras el Superclásico que River le ganó a Boca en el Monumental. La palabra del entrenador del "Millonario" que pareció una indirecta para el DT rival.

Sin haberlo mencionado, Martín Demichelis aniquiló a Jorge Almirón luego de la victoria de River por 1-0 frente a Boca en el Superclásico. En la conferencia de prensa en la sala del estadio Monumental, el entrenador de 42 años pareció haber tirado una indirecta contundente contra su colega rival por la falta de ambición del "Xeneize" en el gran partido de la fecha 15 de la Liga Profesional 2023.

Consultado acerca de los cambios ofensivos que no le dieron resultado durante la derrota por 5-1 ante Fluminense en Brasil por la Copa Libertadores, "Micho" disparó munición gruesa. Los dardos del ex Bayern Múnich de Alemania parecieron destinados hacia "El Negro" por el planteo defensivo en el estadio de Núñez.

Demichelis liquidó a Almirón sin nombrarlo: "Mezquino"

El reemplazante de Marcelo Gallardo como estratega de "La Banda" les respondió a quienes consideran que falló en las modificaciones en el encuentro en el Maracaná de Río de Janeiro. A los 62 minutos, con el marcador 2-1 para el local, "Micho" sacó al central Emanuel Mammana para colocar al extremo Pablo Solari. Para colmo, dejó en la cancha al zaguero amonestado, Leandro González Pirez, que a los 67´ se fue expulsado.

Demichelis trató de mezquino a Almirón sin nombrarlo.

Aunque el 5-1 definitivo fue catastrófico, el técnico de River reaccionó: "No te digo que me siento orgulloso de equivocarme, faltaría más... Pero prefiero equivocarme intentando ir por el empate o por la victoria antes que por ser mezquino". El esquema planteado por Almirón en el Monumental, con cinco defensores más tres mediocampistas interiores, generaron polémica en Boca una vez consumada la caída sobre la hora.

Demichelis reveló en ESPN la crisis de su hijo Bastian: "Se largó a llorar"

Durante su visita al programa F90, conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, el técnico se refirió a su hijo mayor de 13 años, que juega en las divisiones inferiores del club: "Le pregunto si se divirtió. Porque un día llegó y se largó a llorar. Le digo: ´¿Qué pasó?´. ´No, nada...´. ´No, contame´. Bueno, ese día no se lo pude sacar", comenzó.

"Al otro día le pasó lo mismo, le digo: ´¿Qué está pasando?´. Y me dijo ´tengo miedo a equivocarme´. ¡No, pará! Ahí estamos mal. Porque de verdad, si no te vas a divertir con 13 años estamos equivocados...", se descargó el exdefensor. "Sé que se viralizó un mensaje mío que escribí en un grupo de padres porque a otro compañerito, que habían perdido el clásico por un error suyo de central, le pasó lo mismo: un sentido de culpa muy grande", profundizó.

Allí fue cuando el ex Manchester City dejó un mensaje claro: "Entonces dije no, a todos los papás les digo que nosotros estamos para disfrutar de la evolución de los chicos y simplemente el acompañamiento. No exijamos un rendimiento a esas edades". "Yo me hice jugador profesional porque amaba estar con la pelota, no porque teníamos que rendirle cuentas a un entrenador. Claro que todos queremos ganar, pero siendo un niño te tenés que divertir", sentenció.