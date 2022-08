El mal momento de un ídolo de River: entraron a robar en su casa

Ocurrió en su casa del barrio Privado Los Mirasoles, mientras se encontraba de vacaciones en Europa.

El exjugador e ídolo de River Plate Leonardo Astrada sufrió un hecho de inseguridad. Mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia, un grupo de delincuentes ingresó a su casa de San Isidro y se llevaron varios objetos de valor y una caja fuerte.

Astrada, que está disfrutando de un paseo por Europa desde hace algunos días, dialogó con TN sobre el acontecimiento ocurrido en en el barrio privado Los Mirasoles y manifestó: "Me duele, es algo difícil, pero soy parte de la sociedad. Me voy a quedar de vacaciones acá, limpiando la cabeza”.

“Me mandaron algunas fotos de cómo quedó mi casa, no tengo muy en claro qué se llevaron, pero sí se que me robaron una caja de seguridad”, comentó el exentrenador de River, que se desempeña como columnista deportivo en la señal de ESPN.

Según surge de las primeras investigaciones de la Justicia, los ladrones, que no fueron identificados en ingún momento por las cámaras de seguridad ni por el personal del barrio, forzaron una de las puertas de la casa del "Negro" e ingresaron sin dificultades. Aunque no trascendió la valía de los objetos que se llevaron del lugar, se supo que la caja de seguridad que fue ultrajada se encontraba en uno de los dormitorios principales.

Lo que los investigadores aún no pudieron determinar es si los asaltantes eligieron la casa del exvolante del seleccionado argentino al azar o si se trató de un acto premeditado, al saber que la familia no se encontraba en el country desde hacía algunos días.

La mala experiencia de Astrada

En 2003, el exentrenador de Colón de Santa Fe, Estudiantes de La Plata y Rosario Central, entre otros, había pasado por otro hecho traumático. En aquella oportunidad, mientras Astrada se desempeñaba como jugador de River, su padre fue secuestrado por delincuentes y le habían exigido pagar un rescate de 800.000 dólares. Finalmente, el pago no se llevó adelante y pudo llegar a su casa sano y salvo tras 28 días cautivo.

Leonardo Astrada junto a su padre, luego de haber sido liberado por sus secuestradores en 2003.

En una entrevista con ESPN en 2021, el "Negro" confesó sobre lo que vivió por aquellos días: "A partir de ahí, cambié. Es el peso de toda la familia encima. No dependía de mí, de los delincuentes. Yo me estaba retirando. Fui a la cancha porque había que hacer una movida para ver si mi viejo aparecía. River sale campeón en cancha de Olimpo, festejamos con Racing. Yo hacía diez días que no iba porque estaba secuestrado mi viejo. Hablé tres veces con los secuestradores".