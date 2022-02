El calvario de un ex River que fue fichado por un club que no existe

Un exjugador de River fue fichado por un club árabe que en realidad no existe y vivió un drama. El arquero reveló que la entidad "pedía plata" y que "ya va a caer".

Un exjugador de River vivió un calvario absoluto en Emiratos Árabes Unidos y se animó a revelarlo a través de las redes sociales. Se trata de Ezequiel Muth, un arquero de 22 años que se hizo viral en 2019 cuando quedó libre del "Millonario" y decidió buscar club mediante su cuenta de Twitter (@EzequielMuthOk).

Sin embargo, lejos de encontrar la paz y la estabilidad buscadas en su inicipiente carrera, el joven debió transitar una pesadilla en el fútbol que desembocó en una situación insólita. Tan extraño fue lo que le ocurrió que la noticia aparece en muchos portales deportivos tanto argentinos como internacionales.

El drama de un ex River que fue fichado por un club que no existe

Todo comenzó con la extensa denuncia que él mismo hizo esta semana mediante Instagram y Twitter. Este hecho increíble ocurrió mientras Ezequiel Muth jugaba en Al Hilal United, un equipo de Emiratos Árabes Unidos. Después de varios meses allí, lo contactó por primera vez Cristian Martín Echenique, quien en 2021 era el director deportivo de otra institución: Dubai Al Ittifaq. Al poco tiempo, esa oferta mutó a una entidad que no es real.

El protagonista se refirió a Echenique y reveló: "Me habló un día por WhatsApp y él se presentó como el director deportivo de Al Ittifaq. Es un club que existe, que lo conozco y que lo enfrenté cuando jugué en Al Hilal United. Acordamos y comencé a jugar en agosto del año pasado".

Ezequiel Muth, el arquero ex-River que fue estafado en Emiratos Árabes Unidos.

Entonces, el paso a paso de lo sucedido posteriormente es digno de una película de ficción, según describió el propio Muth: "Fui para Dubai y, a la semana de entrenar con Al Ittifaq, Echenique discute con el Presidente del club porque él había ido con un sponsor que en realidad no existía".

Además, repasó que "ahí lo rajaron" y profundizó: "Entonces, nos dijo a los jugadores que había sacado una licencia para fundar un nuevo club y que el que no iba con él se tenía que volver a casa". El portero detalló que, en la previa al inicio de la competencia oficial, “cuando salió el fixture del campeonato, el club no figuraba".

"Él nos había mostrado que tenía la licencia, habíamos hecho una cena festejando que el equipo iba a competir, y el equipo no estaba", amplió Ezequiel, que también contó que "poco después de eso, empezaron los problemas financieros".

Muth remarcó que "se empezó a patear el pago de los sueldos estipulados" y que se les solicitaba dinero prestado a los futbolistas. De hecho, aseguró: "Por ejemplo, a mí me pidió 400 dólares. A los representantes de los jugadores les pedía plata para la comida, las visas y el transporte".

El guardavalla aseveró que en esos momentos, junto con sus compañeros del plantel, tuvieron que "vivir amontonados en una casa con sólo cuatro habitaciones y poca comida", pero igualmente seguían entrenando "por si aparecía el chance de jugar”. Incluso, puntualizó que "literalmente, por un mes y medio, lo único que había para comer era huevo, banana, arroz y pollo". "Aparte, nos quería limitar la comida", rememoró Ezequiel Muth.

Acerca del motivo por el que decidió contarlo en las redes y no en forma privada, el deportista explicó: "No pude hacer una denuncia porque no tenía plata para un abogado". Ante la pregunta de qué haría con Echenique si se lo cruzara otra vez, respondió: "Le diría que todo vuelve... No lo odio, pero deseo con toda mi alma que no se lo pueda a hacer a nadie". Y concluyó con el pronóstico de que el estafador "no se va a salir con la suya, dentro de poco va a caer".