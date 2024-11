Dolor de cabeza para Gallardo: la peor noticia para River antes de viajar a Mendoza

Dolor de cabeza para Gallardo: la peor noticia en River antes de viajar a Mendoza

River Plate visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol, pero Marcelo Gallardo recibió una mala noticia antes de emprender viaje. Los de Núñez saben que un triunfo les permitirá seguir en los primeros puestos del campeonato para pelearlo hasta el final, pero el DT no contará con una de sus figuras. Si bien no es el primer partido que se perderá, la situación sí preocupa en el "Millonario" porque es uno de los referentes.

La baja sensible que tendrá el "Muñeco" para dicho compromiso será nada más y nada menos que Germán Pezzella. El defensor campeón de todo con la Selección Argentina que llegó en el último mercado de pases no se recuperó después de sufrir una lesión contra Atlético Mineiro en la semifinal de la Copa Libertadores y todavía no está recuperado. De esta manera, se perderá otro encuentro más con la "Banda" en la recta final del año donde se ilusionan con dar pelea hasta la última fecha.

El experimentado zaguero no se recuperó de la sobrecarga muscular en su gemelo derecho y es motivo más que suficiente para el entrenador para no incluirlo entre los convocados para el cruce contra la "Lepra" mendocina. De hecho, el defensor trabajó de manera diferenciada de sus compañeros y no está en condiciones para regresar al verde césped. Se espera que su reemplazo salga del joven Daniel Zabala u ocupe su lugar Federico Gattoni junto a Leandro González Pirez.

En cuanto al resto de la formación, Franco Armani estará en el arco y completarán la defensa tanto Fabricio Bustos como Milton Casco por los laterales. En el medio jugarían Rodrigo Villagra, Santiago Simón, Maximiliano Meza y Claudio "Diablito" Echeverri sería el enlace con los delanteros. Facundo Colidio y Pablo Solari conformarían el ataque en este duelo donde los de Núñez irán por tres puntos claves para no bajarse de la pelea por la Liga Profesional.

Germán Pezzella no será de la partida en River ante Independiente Rivadavia de Mendoza

Los números de Germán Pezzella con la camiseta de River Plate

Partidos jugados : 69.

: 69. Goles : 5.

: 5. Títulos: Torneo Final 2014; Copa Campeonato 2014; Copa Sudamericana 2014; Recopa Sudamericana 2015 y Copa Libertadores 2015.

Cuándo juegan Independiente de Rivadavia vs. River Plate por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV en vivo y streaming online

El "Millonario" visitará a la "Lepra" el próximo jueves 21 de noviembre del 2024 a las 21:30 en Mendoza por la fecha 23 del torneo. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TNT Sports o ESPN Premium. En tanto, el streaming será por otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

River sueña con Otamendi como refuerzo: el plan de Gallardo para el Mundial de Clubes

River Plate no pierde la fe para poder tener a Nicolás Otamendi como refuerzo, de cara al Mundial de Clubes 2025. El club de Núñez y el entrenador del plantel profesional, Marcelo Gallardo, desean contar con el central campeón del mundo con la Selección Argentina para fortalecer una zaga que ya es de jerarquía. Si bien el "Muñeco" ya cuenta en esa zona con Germán Pezzella, Paulo Díaz y Leandro González Pirez, el futbolista de 36 años podría darse el gusto de vestir la camiseta del equipo del que es hincha.