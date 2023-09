Demichelis y Enzo Pérez filtraron qué pasó en el vestuario de River: "Las balas"

Martín Demichelis y Enzo Pérez filtraron qué pasó en el vestuario de River, ante los rumores de crisis, tras el amistoso contra Universidad Católica. Fue victoria por 1-0.

Martín Demichelis y Enzo Pérez dieron la cara y explicaron qué pasó en el vestuario de River. Después de la victoria por 1-0 en el amistoso contra Universidad Católica con el gol de Esequiel Barco, el entrenador y el capitán se refirieron a la supuesta crisis interna entre el plantel y el director técnico luego de que trascendiera una reunión privada entre "Micho" y algunos periodistas en las que el DT criticaba a sus dirigidos.

Las eliminaciones en la Copa Libertadores y en la Copa Argentina, sumadas al flojo inicio en la Copa de la Liga Profesional, dispararon los rumores en el club de Núñez acerca de que algo se quebró entre el cuerpo técnico y los referentes. Sin embargo, el estratega y el mediocampista pusieron paños fríos una vez culminado el encuentro frente al conjunto chileno en San Nicolás.

Demichelis y Enzo Pérez desmintieron la crisis en River: "Nada nos va a desestabilizar"

Tras el triunfo ante la Católica, el entrenador respondió sobre los rumores que indican que existen problemas de vestuario en el vigente campeón del fútbol argentino: "Se los digo siempre a mis más cercanos, no sé por dónde vienen las balas porque no me pongo a escuchar, a leer ni a mirar. Me concentro solamente por levantarme feliz por ser el entrenador de River, que lo soy muy orgulloso y valoro muchísimo". Incluso, detalló: "Me voy temprano para armar los mejores entrenamientos para los jugadores, los exijo y ellos responden porque son muy competitivos... desde los mayores, que son los primeros, hasta los más chiquititos".

Demichelis y Enzo Pérez aseguran que están todos unidos en River.

Además, el ex defensor de la Selección Argentina remarcó que "puertas adentro, en el River Camp" conviven "dentro de una armonía" que los "hace fuertes, diferentes" y profundizó: "Nada nos va a desestabilizar. Vamos a seguir en la búsqueda de lo que fuimos, con un grandísimo plantel". En la misma línea, el DT aseguró que no existe algo personal en contra de los referentes y recordó que "lo reflejan los números: en la ultima etapa, de los cinco jugadores que más minutos jugaron, el primero fue (Franco) Armani, con 37 (años); Milton (Casco), con 35; Nacho (Fernández), con 33; Enzo Díaz se metió ahí y el quinto es Enzo (Pérez), con 37".

"No tengo a los grandes para que manejen el vestuario sino para usarlos, porque son extremadamente competitivos", aclaró Demichelis. Por último, el cordobés detalló en la entrevista con ESPN: "Te cuento un detalle mínimo. En la semana hicimos un torneo de tenis futbol y el trio campeón fue Milton, Jony Maidana y Enzo Pérez, así son ellos y de ahí para abajo se exigen todos los demás".

Por su parte, el volante mendocino prefirió ser más cauto al respecto y sólo declaró: "Yo particularmente, sobre todo lo que pasó, lo que hablo y dejo de hablar lo hago puertas para adentro, nada más". Incluso, manifestó que apenas se enfoca "en ayudar, en que el equipo siga creciendo" y vaticinó: "Tenemos por delante partidos muy importantes y nos tenemos que enfocar en eso".

Qué pasó en River entre Demichelis y el plantel

De acuerdo con la información de diversos medios de comunicación, luego de la derrota frente a Vélez hubo una reunión privada entre el DT y algunos cronistas que cubren la actualidad del "Millonario". En ella, el exzaguero les habría manifestado a los periodistas de su confianza que "algunos jugadores son muy buenos para ganar el torneo local, pero no tienen el nivel para ser competitivos en la Libertadores".

También les habría reconocido que otros futbolistas "ya no están para hacer ese trabajo de la presión asfixiante en ataque por un tema de edad" y que pretende para el 2024 "un equipo con otra intensidad". Para colmo, mencionó a ciertos futbolistas como Leandro González Pirez, Enzo Pérez, Casco, Maidana y Matías Suárez como los que tendrían los días contados en Núñez.