Demichelis, el nuevo DT de River: de ser arquero a quebrarse en vivo y ser padre en Alemania

El perfil de Martín Demichelis, el posible nuevo DT de River. Cuando fue arquero, cuando se quebró en vivo en la TV y su vida familiar en Alemania como entrenador de Bayern Munich.

Martín Demichelis está a punto de ser el nuevo entrenador de River, aunque no son muchos los que conocen su historia de vida completa. El exdefensor de la Selección Argentina será el reemplazante nada menos que de Marcelo Gallardo, el DT más ganador de la historia del club. Desde el día en el que fue arquero hasta el momento en el que se quebró en vivo en la televisión y su vida familiar en Alemania tras el matrimonio con otra famosa: Evangelina Anderson.

Actualmente estratega de la Reserva de Bayern Munich, sus allegados afirman que el exjugador es cultor del perfil ofensivo de sus dirigidos. Le gustan los equipos protagonistas, con laterales que pasen al ataque, con la posesión bien marcada y con triangulaciones en ataque para buscar el arco rival permanentemente. Si bien prefiere el sistema táctico 4-3-3, se adapta al plantel con el que cuente, por lo que también ha utilizado el 4-2-3-1 y el 4-1-3-2 en las divisiones menores del elenco teutón.

"River es el Bayern de Sudamérica", dijo alguna vez en ESPN. Por lo tanto, intentará que "El Millonario" tenga la misma vocación ofensiva que el gigante alemán. Y pregona que "la disciplina, el respeto y el sacrificio son innegociables".

Demichelis, el nuevo DT de River: su historia de vida y el perfil

Nacido el 20 de diciembre de 1980 en Justiniano Posse, Córdoba, Martín Gastón Demichelis se inició en el fútbol en el club de su pueblo Complejo Deportivo Teniente Origone, y luego pasó por Renato Cesarini de Rosario. Con apenas 19 años, llegó a la institución de Núñez en el 2000 y debutó en la Primera División el 2 de septiembre de 2001 contra Estudiantes de La Plata. Si bien solamente jugó 70 partidos oficiales (con 3 goles) hasta mediados de 2003, le alcanzó para ganar dos títulos con "La Banda".

Cuando fue arquero contra Racing antes del gol de Pipino Cuevas

Más allá de sus buenos rendimientos, el encuentro más recordado con esta camiseta ocurrió el 28 de abril de 2002, cuando el conjunto dirigido por Ramón Díaz derrotó por 1-0 a "La Academia" de Reinaldo "Mostaza" Merlo en un choque decisivo rumbo al título de River. En el Estadio Monumental, la visita jugaba con uno menos por la expulsión de Adrián Bastía pero, en el minuto 89, el árbitro Daniel Giménez expulsó al arquero local Ángel David Comizzo por último recurso.

Como River ya no tenía cambios, Demichelis debió ocupar el arco para el tiro libre que ejecutó Claudio Úbeda. El balón rebotó en la barrera y, de contraataque, Nelson "Pipino" Cuevas encaró mano a mano a Gustavo Campagnuolo, lo gambeteó y definió con la valla vacía para darle al dueño de casa el 1-0 sobre la hora. Fueron tres puntos determinantes para el elenco de Ramón ante el campeón vigente, ya que se trató de la fecha 16 sobre las 19 del Clausura que terminó ganando "El Millo".

Cuando se quebró en vivo en la televisión: "No tengo ganas de vivir"

Demichelis había formado parte de la Selección Argentina en casi todo el proceso previo al Mundial de Alemania 2006. Sin embargo, el DT José Pekerman decidió no incluirlo en la lista final de 23 jugadores a último momento y desde Estudio Fútbol (TyC Sports) se comunicaron con él para conocer sus sensaciones.

Completamente derrumbado desde lo anímico y con la voz entrecortada, le dijo al aire al conductor Gastón Recondo: "Por cómo me había ido en este último tiempo, jamás pensé que me iba a quedar afuera, pero no tengo mucho para decir. No tengo ganas de viajar ni de nada". "Hace tiempo que dejé de vivir pura y exclusivamente para dedicarme a esta profesión, entonces no es que no tengo ganas de jugar, sino tampoco de vivir. No pienso viajar a ningún lado", completó en aquel entonces el exzaguero y exvolante central del Bayern.

La revancha con la Selección Argentina

Sin embargo, con "La Albiceleste" pudo darse el gusto de jugar dos Mundiales: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Con más de 20 encuentros y 2 goles con la camiseta nacional, también disputó varios amistosos, cuatro Eliminatorias, una Copa América y una Confederaciones.

La historia de Demichelis, el posible futuro DT de River.

Demichelis: "River es el Bayern Munich de Sudamérica"

En la entrevista con ESPN F90 con Sebastián "El Pollo" Vignolo a comienzos de 2022, "Micho" llenó de elogios a la entidad que lo vio nacer y sostuvo: "Veo muchísimas similitudes entre el Bayern y River. Para mí, River es el Bayern de Sudamérica y el Bayern es el River de Europa". Para argumentar su curiosa frase inicial, el ex Manchester City (Inglaterra) profundizó en que "tienen muchas similitudes a la hora de la filosofía de juego, de la discreción, del respeto, de la disciplina que se maneja en las instituciones".

"No me cabe recordar que se haya hablado de alguna pelea interna entre los jugadores en los últimos años en River", ejemplificó el cordobés. De hecho, el ex Málaga (España) destacó que en Alemania "pasa exactamente lo mismo, y esa es una conducta que se crea día a día por una pertenencia enorme y grandísima de todos los trabajadores".

Para citar un ejemplo de lo que sucede en el territorio teutón, el exfutbolista remarcó que "en Italia, el jugador termina de entrenar y no sabe cuándo tiene que volver; en Alemania eso no pasa...". En ese sentido, Demichelis reiteró que "en Alemania está todo estructurado, hasta los microciclos" y profundizó: "Entonces, si hacés un cambio de un día para el otro desorganizás todo. No sólo un staff, sino una gran estructura. Hay que adaptarse a la cultura de cada lugar".

La historia de Demichelis, el posible futuro DT de River.

El matrimonio y los hijos con Evangelina Anderson

Casado con la modelo y bailarina argentina de 39 años en 2015, tuvieron tres hijos: Bastian (13), Lola (9) y Emma (5). Si bien el entrenador no tiene Instagram, su esposa sí: con más de tres millones de seguidores en el perfil (@evangelinaanderson), suele publicar allí lo que hacen en familia. Con imágenes abrazados, juntos en alguna visita al entrenamiento en el club y a puro paseo, hasta compartieron La Oktoberfest, una fiesta tradicional en Alemania.

La exintegrante de Pasión de Sábado (América TV) y ShowMatch, Bailando por un Sueño (El Trece) está a gusto en Munich, aunque seguramente regresará a su país natal junto a su marido de cara a 2023. Uno de los máximos desafíos de ambos ya está casi en marcha.