Brito lloró por Gallardo y Ruggeri lo destrozó en vivo: "No podés"

El presidente del "Millonario" se quebró en el programa F90 y recibió un consejo no muy alentador del exjugador del seleccionado argentino.

Luego de que Marcelo Gallardo comunicara que se irá de River Plate apenas finalice la actual Liga Profesional, en el club de Núñez se generó una conmoción. El presidente Jorge Brito, uno de los que acompañó al entrenador en la conferencia de prensa, se emocionó en ESPN este viernes al recordar el proceso que atravesó junto al "Muñeco" y Oscar Ruggeri le hizo un comentario polémico.

La noticia del alejamiento de Gallardo tras casi nueve años en el banco de suplentes causó tristeza en el mundo del "Millonario". Incluso, apenas finalizado el mensaje que dio en el Monumental, varios hinnchas se acercaron al club y luego hasta el predio de Ezeiza para saludarlo y brindarle todo su amor a "Napoleón". Con algunos nombres de entrenadores que ya empezaron a sonar, Brito dialogó con el programa Fútbol90 para contar detalles de la situación y no la pasó del todo bien.

"Hoy estamos todos más grandes. Ayer hablábamos con Marcelo de eso y él me decía: 'yo también tengo un hijo más'. Y yo tenía uno y ahora tengo tres. Estamos todos más canosos, con menos pelo. También, dentro de la tristeza, recordábamos ayer a la mañana con mucha alegría los lindos recuerdos que vivimos. Eduardo Barrionuevo llorando entre nosotros...muchas cosas lindas vivimos", manifestó Brito al recordar los momentos compartidos con Gallardo, con una visible emoción que lo obligó a parar su locución.

Tras un comentario del conductor, Sebastián Vignolo, entendiendo el momento sensible del presidente, Ruggeri pidió la palabra y le hizo un comentario polémico a Brito, ya que le daba a entender que no podía permitirse emocionarse de esa manera. "Sos el presidente de uno de los equipos más importantes del mundo y se te va, para mí, el mejor entrenador del fútbol argentino. Pero vos, como presidente, no tenés tiempo de estar...te veo caído, te veo con palabras de mucha emoción, porque vos tenes un patrimonio, que son los jugadores, que no te pueden ver así. Te tenés que meter las pilas, tenés que darle para adelante porque la decisión ya está tomada. No sos el presidente de cualquier equipo, sino de uno de los mejores del mundo. Hay que estar ahí arriba", comentó el exjugador del seleccionado argentino.

Sorprendido por el comentario del campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México de 1986, Brito le respondió sin vueltas: "Mirá, Oscar, nosotros estamos con toda la fuerza, y ya te lo dije anteriormente. Cuando llegamos a River no tenía nada: no tenía plata para poder pagar los sueldos de los jugadores, no tenía plata para infraestructura, no tenía plata para afrontar la pretemporada que iba a iniciarse en algunos meses. Esto no me achica en lo más mínimo (la salida de Gallarado). Tenemos un plantel muy rico, tenemos el triple de socio, tenemos el apoyo de la gente, tenemos a un Enzo Francescoli que ya está hace 24 horas trabajando con su cabeza, no solamente en el técnico que viene, sino también en este momento reunido con Marcelo".

Para finalizar su respuesta a Ruggeri, que lo escuchó atentamente y no volvió a opinar, el presidente del "Millonario" manifestó: "Acá todos hablamos de Marcelo Gallardo, pero hay un gran equipo atrás. En ese equipo hay personas, que tiene sus familias, hay hogares. Darle la certidumbre laboral a cada uno de ellos. La idea es establecer cuál es el equipo que va a permanecer en la institución. Me permití emocionarme porque también hay una persona y hay vínculos personales en todo esto, y eso es lo que uno más va a extrañar".

La chance de Gallardo de dirigir un último Superclásico y ganar un título

Marcelo Gallardo está ante la posibilidad de dirigir un último Superclásico al frente de River Plate contra Boca Juniors. Si se dan algunos resultados en la actual Liga Profesional, el "Muñeco" tendrá la chance de despedirse a lo grande del "Millonario" antes de que finalice su vínculo en el mes de diciembre. Al margen de su anuncio de su salida, el estratega puede sumar un título más para la institución de Núñez.

Es que el "Xeneize" está cada vez más cerca de ser campeón a nivel local y ya ganó la Copa de la Liga en la recordada final ante Tigre disputada en Córdoba. Si se queda con el certamen que se lleva a cabo actualmente, el subcampeón tendrá que enfrentarse al "Matador" para definir al rival que jugará por el Trofeo de Campeones. Por este motivo, el entrenador del "Millonario" -si gana- coronaría su ciclo con una victoria ante el rival de toda la vida, pero antes tendrá que cerrar bien el torneo doméstico.

Sin embargo, para alcanzar este logro dependerá de los resultados deportivos de las últimas jornadas. El Boca de Ibarra tiene 48 unidades con tres partidos por jugar, por lo que para la "Banda" (44) será complicado superarlo. Atlético Tucumán tiene 45 unidades y Racing 44 (con un encuentro menos). De acuerdo a cómo salgan los cotejos de cada uno de estos clubes en el final del campeonato, quedará definido el posible contrincante de Tigre para luego enfrentar al elenco "Azul y Oro".