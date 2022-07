Mariano Closs recibió un mensaje en vivo del árbitro de River vs. Vélez: "No me deja seguro"

Mientras Mariano Closs conducía el programa de televisión en ESPN, el árbitro de River vs. Vélez le mandó un mensaje para explicarle por qué anuló el gol por la mano de Matías Suárez.

07 de julio, 2022 | 14.00

El árbitro de River vs. Vélez le mandó un mensaje a Closs en vivo.

La polémica por la eliminación de River contra Vélez en la Copa Libertadores continúa varias horas después del partido en el estadio Monumental. El gol anulado a Matías Suárez por una supuesta mano a los 78 minutos hizo que explotaran las suspicacias y los rumores al respecto. Luego de haberse conocido el audio del VAR en el momento de la jugada más caliente del encuentro, que le impidió al "Millonario" igualar la serie de los octavos de final, el árbitro Roberto Tobar se comunicó en vivo con Mariano Closs en ESPN F12. En el programa de televisión que se emite de lunes a viernes de 12 a 13, el conductor reveló qué explicación le dio el chileno. El árbitro de River vs. Vélez le mandó un mensaje a Closs en vivo. Mariano Closs recibió un mensaje del árbitro de River vs. Vélez en ESPN en vivo: "No me deja seguro" Al comienzo del envío, el presentador debatió acerca de lo ocurrido en el Monumental junto a sus compañeros habituales: los panelistas Esteban Edul, Luciana Rubinska, Leonardo Gabes, Leonardo Paradizo, Martín Costa, Juan Simón y Mariano Juan. Y allí reveló directamente el contenido de lo que le envió el juez principal del encuentro mediante WhatsApp. MÁS INFO Copa Libertadores El Tano Pasman estuvo en el Monumental y explotó de bronca por el gol anulado a River "Querido Mariano, un gusto saludarte", comenzó Tobar en el escrito enviado a Closs. "Tras revisar una y otra vez las imágenes (en el VAR), observo un contacto que no me deja seguro para anular", continuó el árbitro. Y profundizó: "En ese momento, sentí que era importante otra apreciación de un integrante de mis compañeros de campo (el juez de línea), por lo cual hago un llamado a Claudio Ríos (el asistente del VAR) para que también lo pudiera chequear y me diera su opinión, libre de toda comunicación que yo sostuve con el VAR". En ese instante, el conductor acotó: "O sea, esto, hasta ahora, para mí era gol". El relator continuó leyendo el mensaje de Tobar, que concluyó: "Claudio (Ríos, el AVAR) coincidió en que existe, después del cabezazo del jugador Suárez, que el balón patina sobre el antebrazo, entrando en el pórtico (arco)".