La revelación de Franco Vivian tras su victoria en la novena fecha del TC2000: “Fuerza interior”

Tras haber clasificado en el sexto lugar este sábado, Franco Vivian largó primero este domingo en el Autódromo Provincia de La Pampa, donde se llevó a cabo la novena fecha del TC2000. Con una buena largada, el ganador de la cuarta jornada del año logró mantenerse en la punta y aguantó para llevarse la victoria en Toay, aunque le costó bastante impedir que Lucas Carabajal lo supere en los últimos metros.

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“Aguanté la carrera como pude, tuve mucha fuerza interior porque Lucas venía mucho más rápido”, comenzó el piloto porteño, que, además de reconocer a su rival, también detalló cómo llevó a cabo su defensa. “Yo hice mi carrera. Intentaba hacer lentos los tránsitos para que no le dé a él para hacerme una tijera. Se acercó muy bien, me respetó muy bien, Matías también”, agregó en referencia a Rossi.

Uno de los aspectos llamativos de la fecha fue que Vivian ganó con el Chevrolet Tracker pintado de rosa debido a la campaña de concientización sobre el cáncer de mama, un tema que el oriundo de la Ciudad de Buenos Aires no dejó pasar de largo. “Nunca había tenido la chance de haber hecho pole con el auto rosa y esta es una que no me voy a olvidar nunca en mi vida”, agregó el ganador de la fecha.

Cabe mencionar que, con esta victoria, Vivian se puso a 28 puntos de Rossi, que sigue en la punta del campeonato con 159 unidades tras haber completado el podio en Toay en el tercer lugar detrás de Carabajal. Por otra parte, al campeonato todavía le quedan tres fechas por delante, por lo que el porteño mantiene latentes sus chances de hacerse con el título en las últimas carreras del calendario.

El TC2000 volverá a disputarse el 1º de noviembre en Río Negro.

Posiciones del TC2000 tras La Pampa en 2026