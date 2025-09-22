Horner deja Red Bull con un acuerdo de más de 80 millones de libras, según los medios

Imagen de archivo del exjefe de la escudería de Red Bull, Christian Horner, durante el Gran Premio de Mónaco.

El exjefe de la escudería de Fórmula Uno Christian Horner dejó oficialmente Red Bull el lunes, después de ser destituido en julio, y los medios británicos informaron de un acuerdo de 80 millones de libras esterlinas (108 millones de dólares).

Un comunicado de Red Bull en la página web de la escudería anunció la marcha formal del directivo de 51 años, pero no mencionó las condiciones económicas.

Horner, uno de los directores de equipo más exitosos del deporte, fue destituido de su cargo en Milton Keynes por la empresa austriaca de bebidas energéticas el 9 de julio, tras 20 años al frente de la escudería.

El británico, que fue sustituido por Laurent Mekies, seguía siendo técnicamente un empleado a pesar de haber sido liberado de sus obligaciones operativas con el equipo.

Los periódicos Daily Mail y Times informaron de que se fue con un paquete de 80 millones de libras -menos de lo que habría recibido si hubiera cumplido su contrato hasta 2030- y que estaría en condiciones de volver a la F1 el año que viene.

Los medios indicaron que Horner, que fue absuelto de las acusaciones de mala conducta por parte de una empleada de Red Bull, podría tomar una participación en otro equipo si se produce su regreso.

"Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos conseguido como equipo, batiendo récords y alcanzando cotas que nadie creía posibles, y siempre llevaré eso conmigo", dijo Horner en el comunicado. No hubo comentarios inmediatos sobre sus planes de futuro.

Red Bull ha ganado las dos últimas carreras, incluida la del domingo en Azerbaiyán, con el tetracampeón del mundo Max Verstappen dominando desde la pole position.

(1 dólar = 0,7409 libras)

Con información de Reuters