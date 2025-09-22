Real Oviedo vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

El duelo entre Real Oviedo y Barcelona correspondiente a la fecha 6 se disputará en el estadio Carlos Tartiere desde las 16:30 (hora Argentina), el jueves 25 de septiembre.

Así llegan Real Oviedo y Barcelona

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Elche. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció en casa a Getafe por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 16 goles y ha recibido 3 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 4 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (4 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 15 5 5 0 0 8 2 Barcelona 13 5 4 1 0 13 3 Villarreal 10 5 3 1 1 6 4 Espanyol 10 5 3 1 1 1 17 Real Oviedo 3 5 1 0 4 -7

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 7: vs Valencia: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 7: vs Real Sociedad: 28 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sevilla: 5 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Girona: 18 de octubre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Barcelona, según país