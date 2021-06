Vignolo volvió a disparar contra Cascini y Ruggeri apuntó contra Riquelme

Sebastián Vignolo volvió a disparar contra Raúl Cascini, esta vez por no permitirle a Marcos Rojo que hablara en F90. Por su parte, Oscar Ruggeri apuntó contra Riquelme y los ex jugadores que forman parte del Consejo de Fútbol xeneize.

Sebastián Vignolo quedó muy enojado por la salida de Raúl Cascini de su programa, tras varios años como compañeros. Lo dijo en varias oportunidades y lo volvió a demostrar después de acusarlo de que Marcos Rojo no visitó el programa por su culpa: "Estaba almorzando ayer, ya había hablado con la producción, se le acercó Raúl Cascini y le dijo ‘no vayas’. Rojo fue muy respetuoso". Oscar Ruggeri también apuntó contra Juan Román Riquelme y los ex futbolistas que integran el Consejo de Fútbol de Boca Juniors.

Solo unos minutos después de hablar con Néstor Ortigoza en F90, Sebastián Vignolo aprovechó para pegarle a Raúl Cascini, dado que ya van dos veces que no le permiten a un jugador de Boca hablar con el ciclo de ESPN: “¿Vieron qué lindo es escuchar a los futbolistas?”. Inmediatamente después, el conductor ahondó un poco más en lo sucedido al asegurar que le dio "pena" que Marcos Rojo no hubiera podido charlar el día anterior. "Me dijiste que venía, ¿qué le pasó?", lo pinchó Ruggeri como para que Vignolo desarrollara.

"Estaba almorzando ayer, ya había hablado con la producción, se le acercó Raúl Cascini y le dijo ‘no vayas’. Rojo fue muy respetuoso", explicó el conductor, desligando al defensor xeneize de su ausencia. Ante la pregunta de Ruggeri sobre si era el Mosquito quien decidía que los jugadores no podían hablar, Vignolo sumó: "No sé si es el entrenador el que toma la decisión, y el entrenador habla con Cascini y pasa el mensaje. No sé".

Sebastián Domínguez consideró que no era algo contra el ciclo sino que la negativa de la dirigencia a que los jugadores hablen en los medios "tiene que ver con lo que pasa con Boca, que cada vez que habla alguien termina dejando un título”. "Es muy extraño, quiero pensar que no somos nosotros. Imaginate en el vestuario, Riquelme sentado, y yo voy y le digo, ‘no vayas a este programa’. ¿Qué pasa?", insistió Ruggeri antes de enviarle un mensaje directamente al Consejo de Futbol de Boca en el que les pidió que "no hagan lo que no les gustaba a ustedes". En ese sentido, el ex defensor pidió al Consejo que "sigan pensando como cuando eran jugadores".

Vale recordar que Sebastián Vignolo ya había explicado que Raúl Cascini lo había "decepcionado humanamente", tras su salida de ESPN y la posterior llegada a la institución boquense. Inclusive, el conductor ya había acusado al ex futbolista de "bajarle" una entrevista con Esteban Andrada cuando el arquero estaba en boca de todos por haberse contagiado de coronavirus.