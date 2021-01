El piloto argentino reconoció una severa equivocación.

Tras consagrarse campeón del Rally Dakar en la categoría motos, el salteño Kevin Benavídes mostró su felicidad por ser el primer sudamericano en lograr este prestigioso título. En la meta de Yeda, y con los sentimientos a flor de piel, el argentino aseguró: "Me cuesta hablar, pero estoy muy feliz, realmente es mi sueño y ahora pude lograrlo. Hace muchos años que llevo buscándolo y pocas personas saben lo que uno tiene que entrenar, sacrificarse y dejar cosas por algo como esto, como este momento. Estoy muy, muy feliz y la alegría es tan grande que por eso lloro. Gracias a todos los que me han dado fueras y me han ayudado este momento".

Sin embargo, pese a la alegría, Kevin Benavídes reconoció una equivocación en el trayecto que podría haberle costado el título del Dakar: "En el km 14, apenas salí, hice un error en un Way Point (punto de paso) oculto, yendo para delante y atrás y ya pensé que había perdido 1-2 minutos. Después como en el km 50, los de delante se equivocaron: en un WP engancharon un valle antes y era otro después y en ese momento fue muy complicado decidir no seguir la huella de los demás. Tiré y enganché el valle correcto y desde ahí empecé a abrir yo".

"Sin lugar a dudas ha sido el Dakar más difícil en cuanto a navegación y ha sido una locura como ha cambiado todo día a día, ha sido una pelea constante. ¡Guau! Quería hacer historia y dejar mi nombre en lo más alto del Dakar, como sudamericano también es un orgullo y un honor, era mi sueño y lo he logrado ahora. Luché y batallé con todo", aseguró Benavídes, quien consiguió el trofeo en las tierras de Arabia Saudita tras 12 días de competencia.

Arabia Saudita y el circuito difícil en donde Kevin Benavídes se consagró campeón del Dakar

Reconociendo que no tuvo un circuito perfecto, el argentino acreedor del Rally Dakar en su categoría motos agregó: "Cada día cambió un montón, el día que perdí más de 10 minutos pensé que todo podía acabarse allí, pero nos demuestra esta carrera que la clave es estar concentrado, navegar bien y llevar un ritmo constante hasta el final".

"Son muchísimas emociones que se encuentran. Esta mañana antes de salir sentía muchos nervios y ansiedad, no sabía qué podía pasar. Ha sido una etapa realmente muy complicada, muy dura en cuanto a navegación, varios pilotos se perdieron… La etapa fue muy difícil. Me tuve que poner a abrir pista y, es más, pensaba que se podía llegar a complicar. Así que me enfoqué mucho en poder hacerlo bien y di mi 110% y no quise pensar nada hasta cruzar la meta, porque sabía que todo podía cambiar y empujé hasta el último metro", sentenció Benavídes.