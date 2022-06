Lewis Hamilton le respondió a Nelson Piquet tras sus dichos racistas: "Mentalidades arcaicas"

Lewis Hamilton destrozó a Nelson Piquet luego de sus dichos racistas del expiloto brasileño de la Fórmula 1. El inglés se refirió a ciertas "mentalidades arcaicas".

Lewis Hamilton reaccionó de manera contundente contra Nelson Piquet luego de los dichos racistas del expiloto brasileño, quien llamó "negrito" despectivamente al inglés en las últimas horas. De forma respetuosa pero lapidaria al mismo tiempo, el británico se expresó al respecto a través de su cuenta oficial de Twitter (@LewisHamilton), en la que tiene más de siete millones de seguidores.

El heptacampeón del mundo de la Fórmula 1 publicó un mensaje durante la tarde europea del martes 28 de junio de 2022 y no dejó dudas. Allí, expresó que lo ocurrido con el brasilero "es más que un idioma", a la vez que resaltó: "Estas mentalidades arcaicas deben cambiar y no tienen cabida en nuestro deporte".

Además, dejó en claro que lamentablemente Piquet no fue el primero que lo discriminó en sus más de 37 años de existencia: "He estado rodeado de estas actitudes y las he digerido toda mi vida". Al mismo tiempo, recordó que "ha habido mucho tiempo para aprender" y afirmó que "ha llegado el momento de la acción". En tanto, en un nuevo tuit, pidió: "Centrémonos en cambiar la mentalidad".

La respuesta de Hamilton a Piquet tras sus dichos racistas.

Qué dijo Piquet sobre Hamilton

El diario español Mundo Deportivo publicó el vergonzoso calificativo que el sudamericano le propinó al inglés mientras opinaba de la famosa maniobra protagonizada por el corredor de Mercedes en 2021 en el Gran Premio de Inglaterra de F1 contra el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), de quien Piquet es el suegro.

Allí, el extricampeón de la máxima categoría del automovilismo mundial expresó que "el negrinho (negrito) colocó el coche de forma que Verstappen no pudiera dirigirlo". Y completó su visión con la declaración de que "el negrinho lo hizo porque sabía que esa curva no podía ser tomada por los dos. Tuvo suerte de que sólo se estrellara el otro coche, actuó de forma sucia".

El racismo de Piquet vs. Hamilton: los comunicados de la FIA y de Mercedes

Por otra parte, la Federación Internacional de Automovilismo, que rige a la Fórmula 1, no dejó pasar la situación. Mediante sus canales oficiales, repudió las palabras del brasileño de 69 años con un comunicado en el que señaló que "la FIA condena enérgicamente cualquier lenguaje y comportamiento racista o discriminatorio, que no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad en general". Y completaron: "Expresamos nuestra solidaridad con Hamilton y apoyamos plenamente su compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión en el deporte del motor".

La FIA también condenó los dichos de Piquet.

Por su lado, la escudería alemana en la que se desempeña el británico se sumó directamente con una imagen que contenía un escrito en inglés. Si bien el mensaje fue breve, alcanzó para demostrar el rechazo total con relación a las palabras racistas de Piquet hacia Hamilton.

En la foto se pueden apreciar las siguientes frases: "Condenamos, en los más fuertes términos, el uso del lenguaje discriminatorio o racista de cualquier tipo. Lewis ha hecho todo tipo de esfuerzos desde nuestro equipo para combatir el racismo y es un verdadero campeón de la diversidad. Juntos, compartimos la visión por un deporte motor diverso e inclusivo, y este incidente vulnera la importancia fundamental de continuar luchando por un futuro mejor".