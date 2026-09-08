Racing va por el título del Mundial de Clubes Sub 18: hora, TV en vivo y streaming ante Athletico Paranaense

Racing jugará la gran final del Mundial de Clubes Sub 18 en España, después de haber aplastado nada menos que al local Real Madrid por 3-0 en la semifinal. El recorrido del equipo dirigido por Sebastián Belisonzi fue impecable hasta ahora en el torneo internacional juvenil, en el que ganó los cinco partidos disputados.

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La "Academia" chocará en la definición por el título con Athletico Paranaense de Brasil, que también acumula puntaje ideal a lo largo del certamen. De hecho, viene de despachar a San Pablo del mismo país por 2-0 en la otra semi. La cita tendrá lugar en la humilde cancha de El Arcángel ubicada en la provincia de Córdoba de la comunidad autónoma de Andalucía, al sur del mencionado país europeo. El cruce será el miércoles 9 de septiembre desde las 15 horas de Argentina, las 20 de España.

Se trata de la 17° edición en la historia de esta competencia, en la que el cuadro de Avellaneda también eliminó al Madrid en la misma instancia en 2025 pero luego cayó frente a Barcelona por 1-0 en la final. Ahora, el elenco argentino irá por la revancha y el trofeo en el Viejo Continente.

Racing vs. Athletico Paranaense por la final del Mundial de Clubes Sub 18: TV en vivo y streaming

Televisión/Streaming: hasta el momento, el Mundial de Clubes Juvenil no cuenta con una televisación oficial confirmada en las señales de cable tradicionales de Argentina o plataformas masivas como Disney+ para este encuentro en particular, a diferencia de las ediciones pasadas.

Alternativas: se podrá seguir en vivo en lpfplay.com en la sección de "eventos en vivo". Sólo hay que registrarse de manera gratuita con una cuenta propia. Además, canales partidarios de Racing y transmisiones locales desde el Campo de Fútbol de Pozoblanco suelen realizar coberturas en vivo o streaming alternativo mediante redes sociales como X (ex Twitter) y YouTube (como cuentas de allegados al club).

Racing va por el título en el Mundial de Clubes Sub 18 ante Athletico Paranaense.

El camino de Racing a la final del Mundial de Clubes Sub 18

Racing 3-1 Bayer Leverkusen (Alemania) - Fecha 1 del Grupo 1.

3-1 Bayer Leverkusen (Alemania) - Fecha 1 del Grupo 1. Betis (España) 0-1 Racing - Fecha 2 del Grupo 1.

- Fecha 2 del Grupo 1. Real Sociedad (España) 0-1 Racing - Fecha 3 del Grupo 1.

- Fecha 3 del Grupo 1. Córdoba (España) 1-3 Racing - Cuartos de final.

- Cuartos de final. Real Madrid (España) 0-3 Racing - Semifinal.

- Semifinal. Racing vs. Athletico Paranaense (Brasil) - Final - Miércoles 9 de septiembre a las 15 de Argentina.

El plantel de Racing en el Mundial de Clubes Sub 18 de 2026

Arqueros: Julián Bado y Owen Fernández.

Defensores: Alex Balbuena, Juan Alfonso, Ramiro Zotelo, Valentino Ahumada, Santiago Bárcena, Thiago Gómez, Eliseo Segovia y Valentino Lima.

Mediocampistas: Lucas Álvarez, Luca Rodríguez Dotzel, Dante Carrasco, Erik Florentín, Enzo Ibarras y Sebastián Elosú.

Delanteros: Benjamín Borowik, Román González, Nazareno Olivera y Jerónimo Ortiz.