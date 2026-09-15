Racing le puso un plazo al futuro de Vojvoda como entrenador tras un pedido especial de los jugadores más grandes del plantel

Juan Pablo Vojvoda continuará como entrenador de Racing por dos partidos más tras una reunión clave entre Diego Milito, Sebastián Saja y los referentes del plantel. Pese al clima tenso, el DT dirigirá ante Sarmiento y Boca Juniors, sujeto a una mejora táctica y defensiva inmediata.

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Durante la tarde del lunes 14 de septiembre del 2026, las tres patas fundamentales en este momento delicado del equipo se reunieron en el "Cilindro" de Avellaneda, antes del entrenamiento. Si bien el cónclave duró pocos minutos, todos coincidieron en que el ex Defensa y Justicia siga al mando al menos dos partidos más: contra Sarmiento de Junín como local por el Torneo Clausura y ante Boca Juniors en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

¿Qué pasó en Racing tras la reunión entre Vojvoda, Milito y los referentes?

Apenas pasadas las 16 horas del lunes, la decisión ya estaba tomada: Vojvoda sigue como entrenador de Racing frente a Sarmiento y Boca, a excepción de una "catástrofe" futbolística en el primer encuentro en el "Cilindro". El Presidente del club y el Director Deportivo "semblantearon" al director técnico, lo notaron con la fuerza suficiente como para continuar en el cargo y creen que lo pueden revertir.

Al mismo tiempo, Milito y Saja dialogaron con algunos referentes del plantel, los cuales les dejaron en claro que están "a muerte" con el DT y que también confían en que pueden sacar esto adelante. Allí tomaron la palabra el capitán Facundo Cambeses, Marcos Rojo y Adrián "Maravilla" Martínez, según la información que pudo recabar El Destape. Los líderes respaldaron al estratega cordobés por su seriedad a la hora de trabajar y su compromiso con los futbolistas, aunque al mismo tiempo son conscientes de que la campaña es vergonzosa y que el fusible del entrenador es inevitable en este tipo de contextos.

Racing le dio un ultimátum a Vojvoda tras la reunión en el club.

Sin embargo, uno de los planteamientos que se dio fue en cuanto al estilo de juego. Se habría pedido, entonces, "no ser tan verdes" para por lo menos "dejar de perder". Cuando la "Academia" igualaba 1-1 con Huracán como visitante y faltaban unos 25 minutos para el final, el técnico sacó a Matías Zaracho para colocar a Duván Vergara, por lo cual desarmó el mediocampo.

El equipo quedó mal parado varias veces en defensa, perdió el control de la pelota y de un remate innecesario y débil del extremo colombiano a las manos del arquero llegó el gol del 2-1 para el local. En el debate interno, una de las conclusiones fue que este tipo de cuestiones no se pueden repetir para empezar a sumar puntos. "Si hay que empatar se empata, no pasa nada", fue una de las frases que se escuchó.

A Racing ya lo agarraron varias veces mal parado y así llegaron goles de los rivales, como por ejemplo ante el "Globo", Tigre, Argentinos Juniors y Atlético Tucumán. La evolución en el aspecto defensivo y en el retroceso serán determinantes en los dos duelos que se vienen para, al menos, cortar la sangría de derrotas antes del cruce determinante contra el "Xeneize". Ya se instaló el "partido a partido" en la mitad celeste y blanca de Avellaneda.

Las estadísticas de Vojvoda en Racing